Health services at Ayushman Arogya temples : प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क) चंडीगढ़। पंजाब के राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने शहर के चार स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा किया – एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) डड्डूमाजरा में और तीन शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर (यूएएएम) सेक्टर 47, 39 और 25 में स्थित हैं। इन केंद्रों को नागरिकों को सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और तकनीक-सक्षम स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आदर्श आयुष्मान आरोग्य मंदिर और यूएएएम के रूप में विकसित किया गया है।अपने दौरे के दौरान, प्रशासक ने सुविधाओं का विस्तृत दौरा किया, मरीजों और कर्मचारियों से बातचीत की और प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने लाभार्थियों से मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया की सराहना की और इन आदर्श केंद्रों के कुशल और रोगी-अनुकूल संचालन पर संतोष व्यक्त किया।

इस पहल से रोगियों को उच्च चिकित्सा संस्थानों में अनावश्यक रूप से रेफर किए बिना स्थानीय स्तर पर ही परीक्षण करवाने में मदद मिलेगी

कटारिया ने स्कैन एंड शेयर और नेक्स्ट जेन ई-हॉस्पिटल जैसी डिजिटल और कागज़ रहित प्रणालियाँ शुरू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की सराहना की, जिससे स्वास्थ्य सेवा वितरण तेज़ और अधिक पारदर्शी हो गया है। उन्होंने प्रभावी दवा आपूर्ति प्रबंधन के लिए उपयोग किए जाने वाले डीवीडीएमएस पोर्टल की भी समीक्षा की और स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी-संचालित शासन पर विभाग के ध्यान की सराहना की।सेक्टर 39 स्थित यूएएएम में, राज्यपाल ने निवासियों को निःशुल्क निदान सेवाएँ प्रदान करने वाली एक पूरी तरह से सुसज्जित प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इस पहल से रोगियों को उच्च चिकित्सा संस्थानों में अनावश्यक रूप से रेफर किए बिना स्थानीय स्तर पर ही परीक्षण करवाने में मदद मिलेगी।

कटारिया ने बाल टीकाकरण की गुणवत्ता और पहुँच बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए एक आदर्श टीकाकरण केंद्र का भी उद्घाटन किया। यह सुविधा, जो चंडीगढ़ में स्थापित पाँचवाँ ऐसा केंद्र है, बच्चों के लिए टीकाकरण प्रक्रिया को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए खेल क्षेत्र और मनोरंजन स्थल के साथ एक खुशनुमा, बच्चों के अनुकूल वातावरण प्रदान करती है।निवारक और समुदाय-आधारित स्वास्थ्य सेवा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, राज्यपाल ने कहा कि ये आदर्श आरोग्य मंदिर प्रत्येक निवासी के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को शहर भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को उन्नत करने और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित किया।राज्यपाल के प्रधान सचिव श्री वी.पी. सिंह, स्वास्थ्य सचिव मंदीप सिंह बराड़,अतिरिक्त सचिव स्वास्थ्य एवं आयुष निदेशक अखिल कुमार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशक एवं एनएचएम की मिशन निदेशक डॉ. सुमन सिंह और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं सेक्टर 39, डड्डूमाजरा और सेक्टर 25 के क्षेत्रीय पार्षद भी उपस्थित थे।

