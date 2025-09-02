Administration alert on water level : टांगरी, घग्गर और मारकंडा नदियों के जलस्तर पर प्रशासन सतर्क, सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द

Sandeep Singh
Administration alert on water level of Tangri, Ghaggar and Markanda rivers, leaves of all officers cancelled
  • उपायुक्त अजय सिंह तोमर द्वारा ठीकरी पहरा लगाने के आदेश

Ambala News(आज समाज नेटवर्क)अंबाला। हाल ही में हुई भारी वर्षा के कारण टांगरी, घग्गर और मारकंडा नदियों के जलस्तर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बारिश एवं नदियों में अत्यधिक जल स्तर एवं इन नदियों के आस पास के क्षेत्र में बाढ़ जैसी संभावित परिस्थितियों को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं।

नगर निगम कमिश्नर, सीईओ जिला परिषद, जिला के सभी एसडीएम, डीडीपीओ, एस ई सिंचाई विभाग, एस ई जन स्वास्थ्य विभाग, ई ओ नगर परिषद अंबाला सदर एवं सचिव नगर पालिका बराड़ा व नारायणगढ़ के अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में स्थिति की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।

संवेदनशील क्षेत्रों में 24 घंटे “ठीकरी पहरा” लगाने, ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंचों और चौकीदारों को सतर्क रहने के निर्देश देने तथा शहरी क्षेत्रों में फील्ड स्टाफ का चौबीसों घंटे ड्यूटी रोस्टर तैयार करने को कहा गया है।इसके अतिरिक्त, 5 सितम्बर तक सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और सभी अधिकारी मुख्यालय पर तैनात रहेंगे। सभी ग्राम सचिवों और पटवारियों को गांवों में बने रहने के आदेश दिए गए हैं।

किसी भी आपातकालीन अथवा बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर तुरंत बाढ़ नियंत्रण कक्ष (फोन नंबर: 0171-2533360) एवं उच्च अधिकारियों को सूचित करने के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।