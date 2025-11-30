Aditya Srivastava Wedding: 57 की उम्र में फिर बने दूल्हा CID के इंस्पेक्टर अभिजीत, तस्वीरें वायरल

Aditya Srivastava Wedding: आइकॉनिक टीवी शो CID ने सालों तक इंडियन टेलीविजन पर राज किया, और इसके किरदार आज भी कल्ट स्टेटस का मज़ा ले रहे हैं। उनमें से, इंस्पेक्टर अभिजीत—जिसे जाने-माने एक्टर आदित्य श्रीवास्तव ने निभाया है—कभी न भूलने वाले किरदार हैं। अब, एक्टर एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार एक खुशी की पर्सनल वजह से।

57 साल की उम्र में, आदित्य श्रीवास्तव ऑफिशियली फिर से दूल्हा बन गए हैं, और सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर धूम मचा रही हैं। फैंस को और भी हैरानी इस बात की है कि एक्टर दो बेटियों के पिता हैं। तो असली कहानी क्या है? चलिए इसे समझते हैं।

आदित्य श्रीवास्तव ने अपनी ही पत्नी से दोबारा शादी की

टेलीविजन और हिंदी सिनेमा दोनों में एक जाना-माना नाम, आदित्य श्रीवास्तव ने छोटे और बड़े पर्दे पर दमदार परफॉर्मेंस से दर्शकों को इम्प्रेस किया है। हाल ही में, वह एक बार फिर अपनी शादी के पलों को रीक्रिएट करके लाइमलाइट में लौट आए। 22 नवंबर को, CID फेम एक्टर ने अपनी पत्नी मानसी श्रीवास्तव के साथ अपनी 25वीं शादी की सालगिरह एक खास तरीके से मनाई—उनसे दोबारा शादी करके। हाँ, आपने सही पढ़ा!

वरमाला और कसमों के साथ साथ के 25 साल पूरे हुए

अपनी सिल्वर जुबली वेडिंग एनिवर्सरी मनाने के लिए, आदित्य और मानसी ने अपनी ज़िंदगी के सबसे खास दिनों में से एक को फिर से जीने का फैसला किया। कपल ने एक-दूसरे को माला पहनाई, कैमरों के लिए मुस्कुराए, और शादी के 25 साल बहुत खुशी और प्यार से मनाए। वायरल अफवाहों के उलट, आदित्य श्रीवास्तव ने किसी और से शादी नहीं की है—उन्होंने बस अपनी पत्नी के साथ शादी की कसमें दोहराईं, जिससे यह मौका और भी खास हो गया।

सेलिब्रेशन की दिल को छू लेने वाली तस्वीरें अब वायरल हो गई हैं, और फैंस सोशल मीडिया पर बधाई मैसेज और प्यार की बाढ़ ला रहे हैं। इस इमोशन को और बढ़ाते हुए, कपल की बेटियां आरुषि और अधिका भी मौजूद थीं, जिससे सेलिब्रेशन एक परफेक्ट फैमिली मोमेंट बन गया।

CID से OTT तक: आदित्य श्रीवास्तव का वर्क फ्रंट

CID के अलावा, आदित्य श्रीवास्तव कई जाने-माने प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहे हैं, जिसमें ऋतिक रोशन की सुपर 30 भी शामिल है। हाल ही में, उन्हें Amazon Prime Video पर स्ट्रीम हो रहे The Family Man Season 3 में भी एक अहम रोल में देखा गया था, जिससे एक एक्टर के तौर पर उनकी वर्सेटिलिटी एक बार फिर साबित हुई। प्यार, कमिटमेंट और साथ का एक खूबसूरत सेलिब्रेशन—आदित्य श्रीवास्तव की सिल्वर जुबली वेडिंग के पल ने सच में दिल जीत लिया है।