Aditi Rao Hydari का Cannes 2026 लुक हुआ वायरल, सस्ती ड्रेस में दिखीं महारानी जैसी

Aditi Rao Hydari Cannes 2026 : सेलिब्रिटी आमतौर पर मशहूर कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में लाखों और करोड़ों के हीरे और महंगे कपड़ों से सजे-धजे आते हैं, अदिति राव हैदरी ने इस साल फैशन के नियमों को बदलने का फैसला किया।

बॉलीवुड डीवा ने कान्स 2026 में एक सिंपल लेकिन शानदार क्रीम मिडी ड्रेस में सबका ध्यान खींचा, जो किसी लग्ज़री रनवे से उतरी हुई लग रही थी — लेकिन इसकी कीमत बहुत ही सस्ती थी। उनका क्लासी और मिनिमल लुक अब सोशल मीडिया पर छा गया है, फैंस इसे फेस्टिवल के सबसे रिफ्रेशिंग लुक में से एक बता रहे हैं।

एक सिंपल मिडी ड्रेस जिसने सबका ध्यान खींचा

ओवर-द-टॉप होने के बजाय, अदिति ने हमेशा की तरह एलिगेंस को अपनाया। क्रीम रंग के सोफिस्टिकेटेड मिडी आउटफिट में, एक्ट्रेस फ्रेंच रिवेरा के सपनों जैसे बैकग्राउंड के सामने आसानी से रॉयल लग रही थीं।

अपने सादे चार्म की वजह से यह लुक तुरंत सबसे अलग लग रहा था। ड्रामैटिक गाउन और हैवी स्टाइलिंग के लिए जाने जाने वाले इवेंट में, अदिति ने साबित कर दिया कि सादगी ही सबसे बड़ी लग्ज़री हो सकती है।

दो ग्लैमरस लुक के बाद एक रिफ्रेशिंग बदलाव

कान्स 2026 के पहले दो दिनों में, अदिति ने एक शाही साड़ी और एक ड्रामैटिक नियॉन-ग्रीन कॉउचर गाउन में फैंस को चौंका दिया। लेकिन अपने तीसरे अपीयरेंस के लिए, उन्होंने कुछ बिल्कुल अलग चुना — सॉफ्ट, एलिगेंट और हैरानी की बात है कि बजट-फ्रेंडली।

उनका लेटेस्ट लुक फ्रेश, ग्रेसफुल और रिलेटेबल लगा, जिससे फैशन लवर्स ने उनकी स्टाइलिंग चॉइस की और भी तारीफ की।

ड्रेस की कीमत आपकी उम्मीद से कम है

एक्ट्रेस ने क्लब एल लंदन से “दजीरा” नाम की एक शानदार क्रीम मिडी ड्रेस चुनी। ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, इस आउटफिट की कीमत लगभग ₹24,600 है — यह एक ऐसी कीमत थी जिसने कई फैंस को चौंका दिया, यह देखते हुए कि यह कान्स रेड कार्पेट पर कितना लग्ज़री लग रहा था।

इस आउटफिट को इतना खास क्या बनाता है?

स्ट्रक्चर्ड ड्रेस प्रीमियम स्कूबा क्रेप फैब्रिक से बनी थी और इसमें एक शानदार स्क्वायर नेकलाइन थी जो इसे एक टाइमलेस टच देती थी।

फिटेड अपर पोर्शन ने अदिति के सिल्हूट को खूबसूरती से उभारा, जबकि ड्रॉप-वेस्ट डिज़ाइन और फ्लेयर्ड स्कर्ट ने ओवरऑल लुक में सॉफ्टनेस और मूवमेंट जोड़ा। मॉडर्न टेलरिंग और क्लासिक फेमिनिनिटी के बीच बैलेंस ने आउटफिट को सच में यादगार बना दिया।

मिनिमल एक्सेसरीज़, मैक्सिमम इम्पैक्ट

अदिति ने भारी ज्वेलरी से बचकर अपनी स्टाइलिंग को क्लीन और क्लासी रखा। उन्होंने ड्रेस को डेलिकेट पर्ल स्टड्स, पर्ल-एंड-गोल्ड रिंग्स, और मेटैलिक गोल्ड हील्स के साथ पेयर किया जो मोनोक्रोम एस्थेटिक को पूरी तरह से कॉम्प्लिमेंट कर रहे थे।

उनकी हल्की एक्सेसरीज़ ने आउटफिट को बिना ज़्यादा हावी हुए बेहतर बना दिया।

सॉफ्ट ग्लैम मेकअप ने दिल जीत लिया

शांत रिवेरा वाइब को ध्यान में रखते हुए, अदिति ने ग्लोइंग, नेचुरल मेकअप चुना। उनके ब्यूटी लुक में रेडिएंट स्किन, रोज़ी गाल, सॉफ्ट पिंक होंठ, और हल्की डिफाइन आँखें थीं जो सही मात्रा में ग्लैमर जोड़ रही थीं।

आसान मेकअप उनके आउटफिट की सादगी से पूरी तरह मेल खा रहा था, जिससे उनका पूरा लुक सपनों जैसा और सोफिस्टिकेटेड लग रहा था।

अदिति के कैप्शन ने और चार्म बढ़ा दिया

फ्रेंच रिवेरा से तस्वीरें शेयर करते हुए, एक्ट्रेस ने लिखा: “अपनी मौजूदगी को धूप से भरी सुबह की तरह पहनो।” इस पोएटिक कैप्शन ने उनके कान्स अपीयरेंस के शांत, ग्रेसफुल और एलिगेंट वाइब को खूबसूरती से दिखाया — और फैंस इसकी तारीफ़ करते नहीं थक रहे थे।