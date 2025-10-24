Adguru Piyush Pandey: विज्ञापन जगत के दिग्गज और एडगुरु के नाम से मशहूर पीयूष पांडे का निधन

Adguru Piyush Pandey Death, (आज समाज), नई दिल्ली: भारतीय विज्ञापन जगत के दिग्गज और एडगुरु के नाम से मशहूर पीयूष पांडे का निधन हो गया है। वह 70 वर्ष के थे। ‘हमारा बजाज’, कैडबरी के ‘कुछ ख़ास है’ जैसे स्थायी विज्ञापनों के निर्माता पीयूष पांडे ने गुरुवार रात को अंतिम सांस ली। पांडे की रचनात्मक प्रतिभा ‘अबकी बार मोदी सरकार’ के पीछे भी थी, जिसने पूरे देश को प्रभावित किया।

