पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने उपचुनाव की तैयारियों का लिया जायजा

Tarn Taran Assembly by-election (आज समाज), चंडीगढ़ : प्रदेश के सीमावर्ती जिले तरनतारन में विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने अधिकारियों की उच्चस्तरीय बैठक ली। इस दौरान उन्होंने उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल, एसएसपी डॉ. रवजोत ग्रेवाल और अन्य जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की।

बैठक के दौरान सिबिन सी ने कहा कि चूंकि तरन तारन जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है, इसलिए और अधिक सतर्कता बरती जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि मतदान से 72, 48 और 24 घंटे पहले से लेकर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक हर गतिविधि पर करीबी निगरानी रखी जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता को सख्ती से लागू किया जाए और उससे संबंधित सभी शिकायतों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जाए।

स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा के हों उचित प्रबंध

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारी को मतदान केंद्रों, मतगणना हॉल और स्ट्रॉन्ग रूम में उचित प्रबंध और सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों पर पेयजल, प्रतीक्षा क्षेत्र, शौचालय और दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर आदि की व्यवस्था करने को कहा। सिबिन सी ने सभी बूथों पर कैमरे लगाकर 100 प्रतिशत वेबकास्टिंग सुनिश्चित करने और स्वीप गतिविधियाँ बढ़ाने के निर्देश भी दिए ताकि मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ाया जा सके।

सीसीटीवी कैमरों से रखी जाए निगरानी

सिबिन सी ने एसएसपी को सुरक्षा कड़ी करने और नाकों पर सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी रखने के आदेश दिए ताकि नशीले पदार्थों, शराब, नकदी और अन्य सामान की अवैध तस्करी पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नकदी या कोई अन्य वस्तु (फ्री बीज) वितरित करने की कोशिश करता है तो उसके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने सी-वीजल ऐप के प्रति जनता में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने के निर्देश भी दिए ताकि मतदाता बिना किसी भय के इस ऐप पर शिकायत दर्ज करा सकें।

ये भी पढ़ें : Punjab CM News : सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा नफरत फैला रही : मान