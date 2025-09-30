Business News Hindi : एडीबी ने घटाई भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर

Harpreet Singh
Business News Hindi : एडीबी ने घटाई भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर

कहा, अमेरिकी टैरिफ का पड़ेगा असर, 6.5 की रफ्तार से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था

Business News Hindi  (आज समाज), बिजनेस डेस्क : अमेरिकी टैरिफ के दबाव और बदलते वैश्विक परिवेश के चलते एशियाई विकास बैंक (एडीबी ) ने भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। एडीबी की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत की मजबूत बढ़ोतरी के बावजूद, चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। एडीबी ने अमेरिकी टैरिफ के भारतीय निर्यात पर असर पड़ने की आशंका जताई है। खासकर दूसरी छमाही में भारतीय निर्यात बुरी तरह से अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित हो सकता है।

पहले सात प्रतिशत विकास दर का अनुमान जताया था

अप्रैल में जारी एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के एशियाई विकास परिदृश्य (एडीओ) में भारत की विकास दर के 7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था, जिसे जुलाई की रिपोर्ट में अमेरिकी टैरिफ की चिंता के कारण घटाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया गया था। एडीबी ने कहा कि टैरिफ लागू होने के कारण निर्यात में कमी का असर वित्त वर्ष 26 और वित्त वर्ष 27 दोनों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद पर पड़ेगा। हालांकि सकल घरेलू उत्पाद में निर्यात की कम हिस्सेदारी, अन्य देशों को निर्यात में वृद्धि, टैरिफ से सीधे प्रभावित न होने वाले लगातार मजबूत सेवा निर्यात और राजकोषीय एवं मौद्रिक नीति से घरेलू मांग में तेजी के कारण सकल घरेलू उत्पाद पर प्रभाव सीमित रहेगा।

एसएंडपी ने भी जताया था यही अनुमान

अंतरराष्टÑीय रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर विश्वास जताते हुए बीते दिनों चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा। रेटिंग एजेंसी ने मोटे तौर पर अनुकूल रहे मानसून के बीच मजबूत घरेलू मांग का हवाला देते हुए यह अनुमान लगाया है।

देश के मुख्य आर्थिक सलाहार ने यह उम्मीद जताई

देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि आने वाले दिनों में देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.8 रहेगी। नागेश्वरन ने एक कार्यक्रम में कहा, जीएसटी 2.0 ऐतिहासिक सुधार है। इससे घरेलू मांग को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी 2.0 सुधारों और बजट में घोषित आयकर राहत का अर्थव्यवस्था पर गुणात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे वित्त वर्ष 2026 में वृद्धि दर 6.3 से 6.8% के ऊपरी स्तर की ओर बढ़ेगी। दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर सात फीसदी के करीब रह सकती है।

