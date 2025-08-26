Adani Group का नया मास्टरस्ट्रोक! 80 साल पुरानी सीमेंट कंपनी खरीदने का प्लान, शेयरों में मच गया तूफान

Adani Group, (आज समाज), नई दिल्ली: अडानी समूह सीमेंट और बंदरगाह कारोबार में तेज़ी से अपनी पैठ बढ़ा रहा है, और अब, यह समूह कथित तौर पर एक ऐतिहासिक अधिग्रहण पर नज़र गड़ाए हुए है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अडानी समूह श्री दिग्विजय सीमेंट के संयंत्र और बंदरगाह संचालन के अधिग्रहण की संभावना तलाश रहा है।

इस संभावित सौदे को लेकर शेयर बाज़ार में ज़बरदस्त प्रतिक्रिया हुई। श्री दिग्विजय सीमेंट के शेयरों में लगभग 10% की बढ़ोतरी हुई, ₹94 पर खुलते हुए, ₹107.70 के उच्चतम स्तर तक पहुँचते हुए, अंततः ₹104.8 पर बंद हुआ।

अडानी की श्री दिग्विजय सीमेंट में रुचि क्यों है?

लगभग 80 साल पहले स्थापित, श्री दिग्विजय सीमेंट गुजरात स्थित एक कंपनी है जिसका बाज़ार पूंजीकरण लगभग ₹1,531 करोड़ है। यह दिग्विजयग्राम और जामनगर में विनिर्माण इकाइयाँ संचालित करता है और लोकप्रिय ब्रांड नाम “कमल सीमेंट” के तहत सीमेंट बेचता है।

सूत्रों का कहना है कि अदाणी समूह के अध्यक्ष ने जुलाई-अगस्त के दौरान व्यक्तिगत रूप से कंपनी के संयंत्र का दौरा किया, जिससे कंपनी में गहरी रुचि का संकेत मिलता है। अदाणी के लिए, यह सौदा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि समूह पहले से ही बंदरगाह व्यवसाय में एक प्रमुख खिलाड़ी है और अपने सीमेंट परिचालन का आक्रामक रूप से विस्तार कर रहा है।

यदि यह अधिग्रहण साकार होता है, तो अदाणी समूह को श्री दिग्विजय सीमेंट की महत्वपूर्ण औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना परिसंपत्तियों तक पहुँच प्राप्त होगी – जिससे इस क्षेत्र में उसका प्रभुत्व और बढ़ेगा। हालाँकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट सामने आने के बाद बाजार में हलचल तेज हो गई है।

श्री दिग्विजय सीमेंट का मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड

कंपनी ने अपने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। पिछले छह महीनों में, इसके शेयर में 45% की वृद्धि हुई है, जबकि पिछले पाँच वर्षों में, इसका मूल्य दोगुने से भी अधिक बढ़कर 100% से अधिक रिटर्न दिया है।