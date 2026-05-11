Adah Sharma Birthday: 138 मिनट की इस फिल्म ने बदल दी एक्ट्रेस की किस्मत, बजट से 15 गुना ज्यादा की कमाई

Adah Sharma Birthday: बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा, जिनका जन्मदिन 11 मई को आता है, हाल के सालों में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली स्टार्स में से एक बन गई हैं। इसकी वजह है एक ऐसी फ़िल्म जिसने बॉक्स ऑफ़िस पर ज़बरदस्त धूम मचा दी। अपने करियर के शुरुआती दिनों में बार-बार रिजेक्शन झेलने के बावजूद, अदा ने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा और आज, वह इंडस्ट्री के सबसे जाने-पहचाने चेहरों में से एक हैं।

उनकी यह सफ़र और भी ज़्यादा प्रेरणादायक इसलिए है क्योंकि उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री में बिना किसी गॉडफ़ादर या मज़बूत सहारे के कदम रखा था। फिर भी, अपनी लगन और कड़ी मेहनत के दम पर उन्होंने भारतीय सिनेमा में अपनी एक अलग जगह बनाई।

कई रिजेक्शन्स से लेकर बॉलीवुड में पहचान बनाने तक का सफ़र

1992 में जन्मी अदा शर्मा इस साल 34 साल की हो गई हैं। मशहूर होने से पहले, उन्हें ऑडिशन्स के दौरान काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था और ख़बरों के मुताबिक, अपने एक्टिंग करियर के शुरुआती दौर में उन्हें कई बार रिजेक्ट भी किया गया था।

उन्हें पहली बड़ी सफलता 2008 में मिली, जब फ़िल्ममेकर विक्रम भट्ट ने उन्हें हॉरर फ़िल्म ‘1920’ में कास्ट किया। यह फ़िल्म अदा का बॉलीवुड डेब्यू थी और इसने उन्हें रातों-रात सुर्खियों में ला दिया।

‘1920’ की सफलता के बाद, अदा ने बॉलीवुड और साउथ इंडियन सिनेमा, दोनों में लगातार काम करना जारी रखा और धीरे-धीरे अपने फ़ैन्स की एक बड़ी फ़ॉलोइंग बना ली।

कई मशहूर फ़िल्मों में किया काम

इन सालों में, अदा शर्मा कई बेहतरीन फ़िल्मों में नज़र आईं, जिनमें ‘हंसी तो फंसी’, ‘कमांडो 2’, ‘कमांडो 3’, ‘सेल्फ़ी’, ‘बस्तर: द नक्सल स्टोरी’ और साउथ इंडियन सिनेमा के कई प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। लेकिन, जिस फ़िल्म ने उनके करियर को लेकर चल रही चर्चा का रुख़ ही बदल दिया, वह थी ‘द केरल स्टोरी’।

‘द केरल स्टोरी’ बनी बॉक्स ऑफ़िस की ज़बरदस्त ब्लॉकबस्टर

2023 में रिलीज़ हुई फ़िल्म ‘द केरल स्टोरी’ उस साल की सबसे ज़्यादा विवादित, लेकिन साथ ही सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्मों में से एक बन गई। आलोचनाओं और राजनीतिक बहसों का सामना करने के बावजूद, इस फ़िल्म को सिनेमाघरों में दर्शकों का ज़बरदस्त प्यार मिला।

खबरों के मुताबिक, यह फ़िल्म महज़ ₹20 करोड़ के छोटे से बजट में बनी थी, लेकिन इसने दुनिया भर में ₹300 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करके पूरी इंडस्ट्री को हैरान कर दिया — जो इसकी प्रोडक्शन लागत का लगभग 15 गुना था। 138 मिनट के रनटाइम के साथ, इस फ़िल्म ने बॉक्स ऑफ़िस पर ज़बरदस्त असर डाला और अदा शर्मा को पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया।

अदा शर्मा का जलवा जारी

हिंदी सिनेमा के अलावा, अदा शर्मा ने तेलुगु, तमिल और कन्नड़ फ़िल्मों में भी काम किया है। अपनी अनोखी स्क्रीन प्रेज़ेंस और बहुमुखी अभिनय के लिए जानी जाने वाली यह अभिनेत्री, अलग-अलग तरह के किरदारों के साथ प्रयोग करने के लिए लगातार तारीफ़ें बटोर रही हैं।

अदा शर्मा के कई आने वाले प्रोजेक्ट्स अभी से ही फ़ैन्स के बीच काफ़ी उत्साह पैदा कर रहे हैं, जिससे वह आज मनोरंजन जगत की सबसे होनहार अभिनेत्रियों में से एक बन गई हैं।

कड़ी मेहनत और लगन से बना सफ़र

अनगिनत ऑडिशन्स में संघर्ष करने से लेकर ₹300 करोड़ की ब्लॉकबस्टर फ़िल्म की मुख्य भूमिका निभाने तक, अदा शर्मा का सफ़र बॉलीवुड में दृढ़ संकल्प और जुझारूपन का एक सच्चा उदाहरण है।

उनकी कहानी यह साबित करती है कि प्रतिभा, सब्र और निरंतरता, आख़िरकार हर तरह की नामंज़ूरी पर जीत हासिल कर ही लेती है।