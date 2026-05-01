Actress Private Video: जब एक्ट्रेस का प्राइवेट Video कराया गया वायरल, शक के घेरे में आया सुपरस्टार

By
Mohit Saini
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Actress Private Video: जब एक्ट्रेस का प्राइवेट Video कराया गया वायरल, शक के घेरे में आया सुपरस्टार
Actress Private Video: जब एक्ट्रेस का प्राइवेट Video कराया गया वायरल, शक के घेरे में आया सुपरस्टार
Actress Private Video: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में लीक हुए प्राइवेट वीडियो को लेकर कई विवाद सामने आए हैं, लेकिन तृषा कर मधु से जुड़ा एक मामला काफी ज़्यादा सुर्खियों में रहा। एक्ट्रेस तब विवादों के घेरे में आ गईं, जब उनका कथित प्राइवेट वीडियो वायरल हो गया; इस घटना ने ज़ोरदार बहस छेड़ दी और कई चौंकाने वाले दावे सामने आए।

असल में हुआ क्या था?

Actress Private Video

निधि झा के होस्ट किए गए एक पॉडकास्ट में शामिल होने के दौरान, तृषा कर मधु ने इस विवाद पर बात की और एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने साफ किया कि यह वीडियो किसी सुपरस्टार ने लीक नहीं किया था—जैसा कि आम तौर पर माना जा रहा था—बल्कि कथित तौर पर उनकी अपनी ही रूममेट ने लीक किया था। उनके मुताबिक, यह घटना उनके करियर के शुरुआती दिनों की है, जब वह उस व्यक्ति के साथ एक ही घर में रहती थीं।

संदिग्ध समय ने शक पैदा किया

तृषा ने बताया कि यह वीडियो ठीक उसी समय ऑनलाइन सामने आया, जब उनका एक गाना रिलीज़ हुआ था; इस बात ने पूरे मामले को और भी ज़्यादा संदिग्ध बना दिया। इस इत्तेफाक की वजह से कई लोगों को लगा कि यह पब्लिसिटी पाने का एक हथकंडा था, लेकिन एक्ट्रेस ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि उनकी ज़िंदगी का वह दौर बेहद दर्दनाक था।

धमकियां और लोगों की नाराज़गी

हालात तब और भी ज़्यादा बिगड़ गए, जब गाना रिलीज़ होने के ठीक पाँच दिन बाद, तृषा को जान से मारने की धमकियों वाले फोन आने लगे। उन्होंने माना कि वह दौर उनके लिए भावनात्मक रूप से बेहद मुश्किल और डर से भरा हुआ था। उनके स्पष्टीकरण के बावजूद, यह अफवाहें उड़ती रहीं कि उन्होंने पब्लिसिटी पाने के लिए खुद ही यह वीडियो लीक करवाया था—ऐसे दावे जिन्हें उन्होंने पूरी तरह से गलत बताया।

सुपरस्टार्स के खिलाफ साज़िश के आरोप

विवाद जब अपने चरम पर था, तब कुछ फैंस ने पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जैसे भोजपुरी सितारों पर इस साज़िश में शामिल होने का आरोप लगाया। हालांकि, तृषा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस घटना में उन दोनों में से किसी का भी कोई हाथ नहीं था और सच्चाई कुछ और ही थी।

विवाद से आगे बढ़ते हुए

विवादों के बावजूद, तृषा कर मधु अपनी छवि को फिर से बनाने में कामयाब रही हैं। सोशल मीडिया पर अपनी बेबाक मौजूदगी और ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग के लिए मशहूर, वह आज भी भोजपुरी सिनेमा का एक जाना-माना नाम हैं। आज वह अपार लोकप्रियता का आनंद ले रही हैं; उनके पोस्ट और रील्स को फैंस से भरपूर प्यार और अटेंशन मिलता है।