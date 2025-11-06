Actresses MMS Viral: पिछले कुछ वर्षों में, बॉलीवुड और दक्षिण भारतीय सिनेमा ने कई विवादों को देखा है – लेकिन मशहूर अभिनेत्रियों के कथित निजी एमएमएस वीडियो के लीक होने जितना विस्फोटक कुछ ही रहा है।

करीना कपूर से लेकर प्रीति ज़िंटा तक, इन घटनाओं ने न केवल प्रशंसकों को चौंका दिया, बल्कि सोशल मीडिया पर भी खूब हंगामा मचाया। हालाँकि कुछ अभिनेत्रियों ने इन क्लिप की प्रामाणिकता से इनकार किया, लेकिन इन विवादों ने उनकी सार्वजनिक छवि पर गहरा प्रभाव डाला। यहाँ कुछ सबसे चर्चित एमएमएस लीक विवादों पर एक नज़र डालते हैं जिन्होंने कभी मनोरंजन जगत को हिलाकर रख दिया था।

रिया सेन और अश्मित पटेल

रिया सेन और अभिनेता अश्मित पटेल वाला कथित एमएमएस वीडियो ऑनलाइन सामने आते ही खूब चर्चा में आ गया। यह अंतरंग क्लिप तेज़ी से वायरल हो गई, और दोनों सितारों को कड़ी ट्रोलिंग और मीडिया की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा।

करीना कपूर और शाहिद कपूर

कथित तौर पर अपने डेटिंग के दिनों में, करीना कपूर और शाहिद कपूर को किस करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। इस क्लिप ने देशभर में सुर्खियाँ बटोरीं, जिससे दोनों कलाकारों को शर्मिंदगी उठानी पड़ी और इंडस्ट्री में अफवाहों का तूफ़ान आ गया।

नयनतारा और सिम्बू

दक्षिण भारतीय सुपरस्टार नयनतारा उस समय विवादों में घिर गईं जब अभिनेता सिम्बू के साथ उनकी कुछ अंतरंग तस्वीरें ऑनलाइन सामने आईं। वायरल तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया, जिससे गरमागरम बहस छिड़ गई और प्रशंसकों की तीखी प्रतिक्रिया हुई।

प्रीति ज़िंटा

बॉलीवुड की “डिंपल गर्ल” प्रीति ज़िंटा भी तब सुर्खियों में आईं जब एक कथित एमएमएस वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने लगा, जिसमें दावा किया गया था कि वह इसमें हैं। हालाँकि प्रीति ने इस क्लिप की प्रामाणिकता का पुरज़ोर खंडन किया, लेकिन इस विवाद ने कुछ समय के लिए उनकी छवि को धूमिल कर दिया।

अक्षरा हासन

दिग्गज अभिनेता कमल हासन की बेटी अक्षरा हासन भी निजता के उल्लंघन का शिकार हुईं, जब उनकी निजी तस्वीरें ऑनलाइन लीक हो गईं। इस घटना ने उनके प्रशंसकों को चौंका दिया और बाद में उन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी में इस घुसपैठ की निंदा की।

कैटरीना कैफ

2014 में, कथित तौर पर कैटरीना कैफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस क्लिप ने खूब हंगामा मचाया, हालाँकि बाद में कैटरीना ने स्पष्ट किया कि वीडियो पूरी तरह से फर्जी था। उनके बयान के बावजूद, यह विवाद कई दिनों तक मनोरंजन जगत की सुर्खियों में छाया रहा।

वीना मलिक

पाकिस्तानी अभिनेत्री वीना मलिक, जो भारतीय फिल्मों और रियलिटी शो में भी दिखाई दी हैं, को उस समय आलोचनाओं का सामना करना पड़ा जब उनका एक अंतरंग एमएमएस क्लिप ऑनलाइन सामने आया। यह वीडियो चर्चा का विषय बन गया और वीना को दोनों तरफ से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा।

हालाँकि बाद में इनमें से ज़्यादातर क्लिप्स के साथ छेड़छाड़ या फर्जी होने का पता चला, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था। इन घटनाओं ने न केवल अभिनेत्रियों की निजता का उल्लंघन किया, बल्कि मनोरंजन जगत में साइबर सुरक्षा, सहमति और मीडिया नैतिकता पर भी सवाल खड़े कर दिए।