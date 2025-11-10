Actress Simple Kapadia: 70s की वो हसीना जिसने जीजा संग किया रोमांस, कारोबार में भी आजमाया नसीब, लेकिन किस्मत ने कर दिया बेरहम साथ

Actress Simple Kapadia: 1970 का दशक भारतीय सिनेमा का स्वर्णिम काल था—एक ऐसा दौर जब रुपहले पर्दे पर चकाचौंध करने वाली अभिनेत्रियाँ राज करती थीं। इनमें एक खूबसूरत अभिनेत्री भी थीं जिन्होंने अपने ही देवर के साथ धमाकेदार शुरुआत की। जी हाँ, उन्होंने पर्दे पर उनके साथ रोमांटिक सीन शेयर किए, एक ऐसा साहसिक कदम जिसने उस ज़माने में तुरंत सुर्खियाँ बटोरीं।

लेकिन उनके आकर्षण और प्रतिभा के बावजूद, नियति को कुछ और ही मंज़ूर था। उनका अभिनय करियर उम्मीद के मुताबिक़ नहीं चला, और फ़ैशन उद्योग में उनके बाद के प्रयास भी उन्हें वो सफलता नहीं दिला पाए जिसकी वो हक़दार थीं। पेश है 70 के दशक की उस भुला दी गई हसीना—सिंपल कपाड़िया की कहानी।

वह अभिनेत्री जिसने अपने देवर के साथ रोमांस किया

सिंपल कपाड़िया अपने ज़माने की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती थीं। अपनी प्राकृतिक सुंदरता और मासूम पर्दे पर अपनी उपस्थिति से उन्होंने दर्शकों का ध्यान जल्दी ही अपनी ओर खींच लिया। उनकी कहानी को अनोखा बनाने वाली बात थी बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ उनका रिश्ता, जो संयोग से उनके देवर (उनकी बहन डिंपल कपाड़िया के पति) थे।

सिंपल कपाड़िया ने राजेश खन्ना अभिनीत फिल्म “अनुरोध” (1977) से बॉलीवुड में कदम रखा। उनकी ऑन-स्क्रीन जोड़ी ने कई लोगों को चौंका दिया, क्योंकि उन्होंने फिल्म में राजेश खन्ना की प्रेमिका की भूमिका निभाई थी।

एक पुराने साक्षात्कार में, सिंपल ने स्वीकार किया था कि शुरुआत में उन्हें कैमरे पर अपने देवर के साथ रोमांस करने में असहजता महसूस हुई थी। हालाँकि, राजेश खन्ना बेहद पेशेवर और सहयोगी थे, जिससे उन्हें भूमिका में सहज होने और आत्मविश्वास के साथ कैमरे का सामना करने में मदद मिली।

एक ऐसा करियर जो अपनी चमक नहीं पा सका

अपनी शानदार शुरुआत के बावजूद, सिंपल कपाड़िया का अभिनय करियर अपनी बहन डिंपल के स्टारडम की ऊँचाइयों तक पहुँचने में नाकाम रहा। 70 और 80 के दशक के अंत में, उन्होंने कई फ़िल्मों में काम किया, जिनमें “अनुरोध”, “सचेत”, “चक्रव्यूह”, “लूटमार”, “ज़माने को दिखाना है”, “दूल्हा बिकता है”, “जीवन धारा” और “प्यार के दो पल” शामिल हैं।

हालाँकि उनके अभिनय की सराहना हुई, लेकिन सफलता ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। सिंपल ने अंततः अभिनय से दूरी बनाने का फैसला किया और फ़ैशन के प्रति अपने जुनून को पेशे में बदल दिया।

सिल्वर स्क्रीन से सिलाई मशीन तक – उनकी दूसरी पारी

फ़िल्में छोड़ने के बाद, सिंपल कपाड़िया ने खुद को एक फ़ैशन और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के रूप में फिर से स्थापित किया। उनकी रचनात्मक दृष्टि और डिज़ाइन की संवेदनशीलता ने फ़िल्म उद्योग में जल्द ही पहचान बना ली।

उन्होंने कई शीर्ष बॉलीवुड सितारों के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए और अंततः फ़िल्म “रुदाली” (1993) के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। यह एक गौरवशाली क्षण था जिसने अभिनय से परे उनकी कलात्मक प्रतिभा को साबित किया।

हालाँकि, भाग्य ने साथ नहीं दिया। पचास के दशक की शुरुआत में, सिंपल को कैंसर का पता चला। एक लंबी लड़ाई के बाद, मात्र 51 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, और वे अपने पीछे सादगीपूर्ण शान और शक्ति की विरासत छोड़ गईं।

एक सितारा जो बहुत जल्दी चला गया

सिंपल कपाड़िया भले ही अपनी बहन डिंपल कपाड़िया की तरह सुपरस्टार नहीं बन पाईं, लेकिन उनका सफ़र साहस, सुंदरता और जुनून से भरा रहा। वह एक ऐसी महिला थीं जिन्होंने पर्दे से परे सपने देखने की हिम्मत की – अभिनय से लेकर फैशन तक – और दोनों ही क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ी। उनका जीवन एक कड़वी-मीठी याद दिलाता है कि कभी-कभी, सबसे चमकते सितारे भी समय से पहले फीके पड़ जाते हैं, लेकिन उनकी चमक उन लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बनी रहती है जो उन्हें याद करते हैं।