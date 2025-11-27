Actress Shared Molestation Experience: बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली, जो अपनी खूबसूरती और सलमान खान जैसे बड़े स्टार्स के साथ यादगार रोल्स के लिए जानी जाती हैं, बहुत पहले फिल्मों से दूर हो गई थीं और अब एक शांतिपूर्ण फैमिली लाइफ जी रही हैं।

लेकिन 24 नवंबर को अपने 44वें जन्मदिन से पहले, सेलिना ने एक बार अपने बचपन की एक बहुत परेशान करने वाली घटना शेयर की जिसने सभी को चौंका दिया। एक्ट्रेस ने एक छोटी स्कूल गर्ल के तौर पर अपने साथ हुए हैरेसमेंट के बारे में बताया – ऐसे अनुभव जिन्होंने उन पर गहरा इमोशनल असर डाला।

सेलिना का चौंकाने वाला खुलासा

एक सोशल मीडिया पोस्ट में, सेलिना ने बचपन में झेली गई परेशान करने वाली घटनाओं के बारे में बताया। उन्होंने लिखा: “मैं क्लास 6 में थी जब कॉलेज के लड़के मेरे स्कूल के बाहर इंतज़ार करने लगे।”

लड़के रोज़ उनके घर तक पीछा करते थे

सेलिना ने बताया कि ये लड़के रोज़ उनके स्कूल रिक्शा का पीछा करते हुए उनके घर तक आते थे। बात जल्द ही बढ़ गई: “उन्होंने मेरा ध्यान खींचने के लिए बीच सड़क पर मुझ पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। किसी ने उन्हें नहीं रोका।”

उसकी टीचर ने ही उसे दोषी ठहराया

जब सेलिना ने आखिरकार हिम्मत करके अपनी टीचर को हैरेसमेंट के बारे में बताया, तो उसे सपोर्ट मिलने के बजाय शर्मिंदा किया गया। “मेरी टीचर ने मुझसे कहा कि यह मेरी गलती थी। उन्होंने कहा कि मैंने ढीले कपड़े नहीं पहने थे और अपने बालों में तेल नहीं लगाया था। मुझे बेइज्जती महसूस हुई।”

एक आदमी ने एक बार सेलिना के सामने अपना प्राइवेट पार्ट दिखाया

फिर सेलिना ने सबसे परेशान करने वाली घटना बताई: “एक सुबह, जब मैं अपने स्कूल रिक्शा का इंतज़ार कर रही थी, तो एक आदमी ने मेरे सामने अपना प्राइवेट पार्ट दिखाया।” एक्ट्रेंस ने कहा कि वह सालों तक अपनी टीचर की कही बात की वजह से गिल्ट महसूस करती रही: “मैं सोचती रही कि यह किसी तरह मेरी गलती थी।”

टीनएज में और भी बुरा बर्ताव

सेलिना ने क्लास 11 की एक और घटना याद की: उसके स्कूटर के ब्रेक वायर काट दिए गए क्योंकि उसने यूनिवर्सिटी के कुछ लड़कों से बात करने से मना कर दिया था। “उन्होंने मुझे परेशान किया, मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, और मेरे स्कूटर पर गंदे नोट भी छोड़े।” फिर से, कोई सपोर्ट नहीं — सिर्फ़ जजमेंट सपोर्ट के बजाय, उसे फिर से जज किया गया।

“मेरी क्लास टीचर ने मुझे ‘एक फॉरवर्ड लड़की’ कहा क्योंकि मैं स्कूटर चलाती थी, जींस पहनती थी, और अपने बाल खुले रखती थी। उन्होंने कहा कि इसीलिए लड़कों को लगता है कि मेरा कैरेक्टर खराब है।”

सेलिना घायल हो गई और मेंटली ट्रॉमाटाइज़्ड हो गई

जब उसके स्कूटर के ब्रेक फेल हो गए, तो उसे बहुत चोट लगी। “मैं फिजिकली घायल हो गई थी और मेंटली टूट गई थी। और फिर भी, मुझे बताया गया कि यह सब मेरी गलती थी।” उसके रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर दादाजी ने फिर उसे स्कूल छोड़ना शुरू कर दिया। तब भी, लड़के उसके दादाजी का मज़ाक उड़ाते थे।