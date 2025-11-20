Actress Palak Tiwari Bold Photos: अभिनेत्री पलक तिवारी ने ग्लैम स्ट्रीम फेस्ट 2025 में आते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 25 वर्षीया इस दिवा ने रेड कार्पेट पर कदम रखा और सभी कैमरों की फ्लैश तुरंत उन पर ठहर गईं। अपनी माँ श्वेता तिवारी की तरह, पलक ने भी इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है और उनके फैशन के चुनाव हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं।

लहर जैसा शिमरी गाउन

इस बार, पलक ने वियतनामी ब्रांड फ़ान हुई के फ़ॉल-विंटर 2026 कॉउचर कलेक्शन का एक बेहद खूबसूरत स्ट्रैपलेस गाउन पहना था। यह आउटफिट अपने अनोखे फ़ैब्रिक और बेहतरीन डिज़ाइन के लिए जाना जाता था। ऑर्गेना जैसे सख़्त कपड़े से बना यह गाउन उनके चलते हुए हल्की लहरों की तरह लहरा रहा था, जिससे उनका हर कदम सिनेमाई लग रहा था।

लुक को निखारने वाली बारीकियाँ

भूरे, तांबे और सुनहरे रंगों के विभिन्न शेड्स ने खूबसूरती से मिलकर एक अद्भुत भ्रम पैदा किया। किनारों को तांबे, सुनहरे और चांदी के पत्थरों से सजाया गया था, जिससे गाउन की चमक और भी बढ़ गई और इसे एक शानदार फ़िनिश मिली।

फिटेड टॉप, वेवी फ्लेयर्स और एक आकर्षक स्लिट

गाउन का ऊपरी हिस्सा बॉडी-फिटेड था, जो पलक के सुडौल शरीर को उभार रहा था, जबकि कमर से ज़मीन तक वेवी फ्लेयर्स ने आउटफिट की थीम को बखूबी दर्शाया। उनका लुक मंत्रमुग्ध कर देने वाला था।

एक स्लिट जिसने और भी ग्लैमर जोड़ा

पीछे की तरफ़ स्लिट ने न केवल उन्हें आराम से चलने में मदद की, बल्कि ग्लैमर का एक कामुक स्पर्श भी दिया – यही एक मुख्य कारण था कि यह लुक इस इवेंट का मुख्य आकर्षण बन गया।

न्यूनतम आभूषण, अधिकतम प्रभाव

स्टाइलिस्ट सोहेल और विक्टर ने संतुलन बनाए रखने के लिए एक्सेसरीज़ को न्यूनतम रखा। छोटे स्टड इयररिंग्स, एक साधारण ब्रेसलेट और मैचिंग हील्स ने लुक को और भी निखार दिया, लेकिन उसे ज़्यादा प्रभावित नहीं किया।

चमकदार मेकअप और लहरदार बाल, माहौल से मेल खाते हुए

पलक ने अपने आउटफिट के साथ चमकदार न्यूड मेकअप चुना। लाल गाल, चमकदार होंठ और चमकदार आँखें उनकी प्राकृतिक सुंदरता को और निखार रही थीं। उनके बालों को बीच से पार्टीशन के साथ मुलायम लहरों में स्टाइल किया गया था, जो गाउन के लहरदार डिज़ाइन के साथ बिल्कुल मेल खा रहा था।

प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर तारीफों की बाढ़ ला दी

पलक की तस्वीरें जैसे ही ऑनलाइन आईं, प्रशंसक उन्हें “क्वीन”, “गॉर्जियस” और “ब्यूटीफुल” कहने लगे। कमेंट सेक्शन जल्द ही दिल और आग वाले इमोजी से भर गया।

