Actress Nidhi Agarwal
Actress Nidhi Agarwal: अभिनेत्री को हैदराबाद में एक प्रमोशनल इवेंट में भीड़ ने घेरा, केस

Aaj Samaj, Entertainment Desk: एक्ट्रेस निधि अग्रवाल को हैदराबाद के कुकटपल्ली स्थित लुलु मॉल में ‘द राजा साब’ गाने के लॉन्च इवेंट से बाहर निकलते समय भीड़ ने घेर लिया और उनके साथ धक्का-मुक्की की। सुरक्षा गार्डों ने काफी मशक्कत के बाद अभिनेत्री को उनकी कार तक पहुंचाया। तस्वीरें देखकर इंटरनेट पर घटना की आलोचना हो रही है। पुलिस को इवेंट के ऑर्गनाइज़र और मॉल मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी है। निधि अग्रवाल ने अभी तक भीड़ की घटना के बारे में कोई बयान नहीं दिया है।

गाना सिंगल ‘सहाना सहाना’ किया जा रहा था लॉन्च

घटना 17 दिसंबर, 2025 को उस समय हुई, जब निधि अग्रवाल की आने वाली तेलुगु फिल्म ‘द राजा साब’ का गाना सिंगल ‘सहाना सहाना’ लॉन्च किया जा रहा था, जिसमें प्रभास लीड रोल में हैं। एक्ट्रेस भारी भीड़ देखकर घबरा गईं, सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा हुईं।  सिंगर और एक्टिविस्ट चिन्मयी श्रीपदा ने भीड़ के बर्ताव की आलोचना की और इसे खतरनाक और गलत बताया, जबकि सोशल मीडिया यूज़र्स ने बताया कि सेलिब्रिटी इवेंट्स में सुरक्षा नियमों का बार-बार उल्लंघन किया जाता है। कई लोगों ने कहा कि वहां कोई बैरिकेड नहीं थे, सुरक्षाकर्मी कम थे, और निकलने के रास्ते भी ठीक से प्लान नहीं किए गए थे।

उसमें उम्मीद से कहीं ज़्यादा भीड़ जमा हो गई

बताया जा रहा है कि इवेंट फिल्म के प्रमोशनल कैंपेन का हिस्सा था और उसमें उम्मीद से कहीं ज़्यादा भीड़ जमा हो गई। स्टेज पर आने के बाद जब निधि अग्रवाल वहां से जाने लगीं, तो सैकड़ों फैंस सेल्फी लेने और उनकी गाड़ी के पास जाने के लिए उनके चारों ओर जमा हो गए।

ऐसा लग रहा था जैसे भगदड़ मच गई हो

तस्वीरों में देखा जा रहा है कि सिक्योरिटी वालों को भीड़ को कंट्रोल करने में काफी मुश्किल हो रही है, क्योंकि लोग एक्ट्रेस की तरफ धक्का-मुक्की कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे भगदड़ मच गई हो। निधि काफी परेशान थीं और उन्हें एस्कॉर्ट की मदद से उनकी कार तक ले जाया गया। बता दें कि इंडियन एक्ट्रेस निधि अग्रवाल मुख्य रूप से तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम करती हैं।

सुरक्षा के बिना आयोजित किया गया था इवेंट : पुलिस

कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड (Kukatpally Housing Board) पुलिस ने इवेंट के बाद लुलु मॉल मैनेजमेंट और इवेंट ऑर्गनाइज़र, श्रेयस मीडिया के खिलाफ खुद ही केस दर्ज किया। अधिकारियों ने बताया कि यह इवेंट बिना सही परमिशन और इतनी बड़ी भीड़ के लिए ज़रूरी सुरक्षा के बिना आयोजित किया गया था। पुलिस ने यह भी कहा कि ऑर्गनाइज़र्स ने इतनी बड़ी भीड़ आने का अंदाज़ा नहीं लगाया था, जबकि एक बड़े फिल्म स्टार मौजूद थे।

