Actress Molested During Shooting: सेट पर हुई एक्ट्रेस की इज्जत लूटने की कोशिश, दर्दनाक घटना के बाद इंडस्ट्री से बना ली दूरी

By
Mohit Saini
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Actress Molested During Shooting: सेट पर हुई एक्ट्रेस की इज्जत लूटने की हुई कोशिश, दर्दनाक घटना के बाद इंडस्ट्री से बना ली दूरी
Actress Molested During Shooting: सेट पर हुई एक्ट्रेस की इज्जत लूटने की हुई कोशिश, दर्दनाक घटना के बाद इंडस्ट्री से बना ली दूरी

Actress Molested During Shooting: अपनी खूबसूरती, शानदार स्क्रीन प्रेजेंस और दमदार परफॉर्मेंस के लिए जानी जाने वाली अर्चना जोगलेकर ने 1980 और 1990 के दशक में हिंदी और मराठी सिनेमा में अपने लिए एक खास जगह बनाई। हालांकि उन्होंने कुछ ही फिल्मों और टेलीविज़न शो में काम किया, लेकिन एक्ट्रेस अपनी एक्सप्रेसिव एक्टिंग और चार्मिंग पर्सनैलिटी के लिए काफी पॉपुलर हुईं। हालांकि, एक फिल्म शूटिंग के दौरान हुई एक डरावनी घटना ने कथित तौर पर उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी और आखिरकार उन्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से दूर कर दिया।

1985 में एक्टिंग करियर शुरू किया

अर्चना जोगलेकर ने 1985 में मराठी फिल्म खिचड़ी से अपने एक्टिंग सफर की शुरुआत की। इन सालों में, वह कई रीजनल फिल्मों और टीवी प्रोजेक्ट्स में दिखाई दीं, और धीरे-धीरे अपनी परफॉर्मेंस से एक लॉयल फैन फॉलोइंग बनाई।

खूबसूरती और एक्टिंग दोनों ने दिल जीता

अपनी एक्टिंग स्किल्स के अलावा, अर्चना को उनकी आकर्षक आंखों और एलिगेंट लुक्स के लिए भी बहुत पसंद किया जाता था। उनकी यूनिक स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें टैलेंटेड एक्ट्रेस से भरे दौर में सबसे अलग दिखने में मदद की।

बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया

एक्ट्रेस कई हिंदी फिल्मों में भी नज़र आईं, जिनमें बिल्लू बादशाह, आग से खेलेंगे, बात है प्यार की, और आतंक ही आतंक शामिल हैं। उन्होंने बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में मशहूर एक्ट्रेस रेखा के साथ भी स्क्रीन स्पेस शेयर किया।

फिल्म शूटिंग के दौरान परेशान करने वाली घटना

1997 में, खबर है कि अर्चना जोगलेकर भुवनेश्वर में ओडिया फिल्म स्त्री की शूटिंग कर रही थीं, जब एक डरावनी घटना हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक घुसपैठिया कथित तौर पर उनके गेस्ट हाउस के कमरे में घुस गया और शूटिंग के दौरान उन पर हमला करने की कोशिश की।

एक्ट्रेस ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई

इस चौंकाने वाली घटना ने एक्ट्रेस को बहुत परेशान किया, और बाद में उन्होंने कथित हमले के बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामला आखिरकार कोर्ट पहुंचा और सालों तक कानूनी कार्रवाई में रहा। 13 साल बाद इंसाफ़ मिला

रिपोर्ट्स बताती हैं कि लगभग 13 साल तक चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, आरोपी को 2010 में 18 महीने जेल की सज़ा सुनाई गई थी। कहा जाता है कि इस दर्दनाक अनुभव ने अर्चना जोगलेकर के फ़िल्म इंडस्ट्री से दूर जाने के फ़ैसले में एक बड़ी भूमिका निभाई।

अब अमेरिका में रहती हैं और एक डांस एकेडमी चलाती हैं

शादी के बाद, अर्चना जोगलेकर यूनाइटेड स्टेट्स चली गईं और अपना ध्यान डांस और कल्चरल एजुकेशन पर लगा दिया। वह अब एक डांस एकेडमी चलाती हैं और विदेशों में भारतीय क्लासिकल आर्ट्स और कल्चर को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से शामिल हैं।

 