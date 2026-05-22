Twisha Sharma: एक्ट्रेस-मॉडल ट्विशा शर्मा का पति समर्थ गिरफ्तार

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Rajesh
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Twisha Sharma: एक्ट्रेस-मॉडल ट्विशा शर्मा का पति समर्थ गिरफ्तार
Twisha Sharma: एक्ट्रेस-मॉडल ट्विशा शर्मा का पति समर्थ गिरफ्तार

मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार को लिखा पत्र एक्ट्रेस ट्विशा की डेडबॉडी का फिर से पोस्टमॉर्टम होगा
Twisha Sharma, (आज समाज), भोपाल/जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस-मॉडल ट्विशा शर्मा की डेडबॉडी का फिर से पोस्टमॉर्टम कराने के आदेश दिए है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली एम्स के डायरेक्टर के नेतृत्व में टीम भोपाल एम्स में पोस्टमॉर्टम करेगी। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। कोर्ट ने तब तक पुलिस को शव को सुरक्षित रखने को भी कहा है।

मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। 20 मई को ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा रिटायर्ड सैनिकों के साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मिलने पहुंचे थे, तब उन्होंने इसका आश्वासन दिया था।

ट्विशा की सास गिरिबाला की जमानत रद्द करने की मांग

वहीं, सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर ट्विशा की सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को दी गई जमानत रद्द करने की मांग की। मामले की सुनवाई शुक्रवार को जस्टिस अवनींद्र सिंह की अदालत में होनी थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले को डिवीजन बेंच को रेफर कर दिया है।

समर्थ को भोपाल लेकर आ रही पुलिस

एक्ट्रेस-मॉडल ट्विशा शर्मा केस में आरोपी पति समर्थ सिंह को भोपाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। समर्थ की पहचान छुपाने के लिए जबलपुर जिला कोर्ट परिसर में कपड़े बदलवाए गए। इसके बाद पुलिस समर्थ को अपने साथ लेकर भोपाल के लिए रवाना हो गई।

ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा के वकील अनुराग श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि समर्थ कोर्ट नंबर-32 में मास्क लगाकर छिपकर बैठा था, जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश का कोर्टरूम है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर किस अधिकार के तहत उसे वहां बैठने की अनुमति दी गई थी।

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