Actress Marry to Her Brother in law: सहेली के पति से लड़ाया इश्क, फिर शादी कर बॉलीवुड को कर दिया हैरान

Actress Marry to Her Brother in law: बॉलीवुड एक्ट्रेस आज भले ही अपने सफल करियर और मजबूत फैमिली लाइफ के लिए तारीफें पाती हों, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उनकी पर्सनल लाइफ बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी का सेंटर बन गई थी।

एक्ट्रेस पर एक बार फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर से प्यार करने के बाद शादी तोड़ने का आरोप लगा था, जो पहले उनकी करीबी दोस्त नताशा सिप्पी से शादीशुदा था।

नताशा सिप्पी कौन थीं?

उस समय की रिपोर्ट्स से पता चला कि नताशा सिप्पी और रवीना टंडन के बीच गहरी दोस्ती थी और वे एक ही सोशल सर्कल से थीं। कहा जाता है कि बार-बार मिलने और बॉलीवुड कनेक्शन के कारण समय के साथ उनकी दोस्ती और मजबूत होती गई।

चूंकि अनिल थडानी पहले से ही एक डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे, इसलिए रवीना और अनिल भी प्रोफेशनल और सोशल गैदरिंग के ज़रिए काफी नैचुरली कॉन्टैक्ट में आए।

लंबे समय तक सीक्रेट रहा रिश्ता

रिपोर्ट्स के मुताबिक, रवीना और अनिल ने शुरुआत में अपने रिश्ते को बेहद प्राइवेट रखा। कहा जाता है कि एक्ट्रेस ने लंबे समय तक चुपचाप उन्हें डेट किया, और फैंस को उनके बढ़ते रिश्ते के बारे में बहुत कम पता था।

उस समय, अनिल थडानी का नताशा सिप्पी से अलग होना पहले से ही चर्चा का विषय बन गया था, और कई लोगों ने रवीना के रिश्ते को उनकी पहली शादी के खत्म होने से जोड़ा।

शादी एक बड़ा सरप्राइज थी

2004 में, जब रवीना का फिल्मी करियर कथित तौर पर मुश्किल दौर से गुजर रहा था, तो एक्ट्रेस ने अचानक अनिल थडानी से शादी करके सभी को चौंका दिया।

आजकल सोशल मीडिया हाइप और बड़ी-बड़ी अनाउंसमेंट से भरी सेलिब्रिटी शादियों के उलट, उनकी शादी सिंपल और लो-प्रोफाइल रखी गई थी। चूंकि उस समय सोशल मीडिया उतना पावरफुल नहीं था, इसलिए उनकी शादी की खबरें मॉडर्न बॉलीवुड शादियों की तुलना में धीरे-धीरे फैलीं।

“घर तोड़ने” के आरोपों का सामना किया

पिछले कुछ सालों में, रवीना टंडन को अक्सर उन लोगों की आलोचना का सामना करना पड़ा है जिन्होंने उन पर शादी तोड़ने के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया है। हालांकि, न तो रवीना और न ही अनिल ने अपने रिश्ते के बारे में ज़्यादातर अफवाहों पर पब्लिकली ध्यान दिया। विवाद के बावजूद, यह कपल सालों से साथ है और एक खुशहाल फैमिली लाइफ बना रहा है।

ऐसे दावों का सामना करने वाली पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस नहीं

रवीना टंडन अकेली ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस नहीं हैं जिन पर तलाकशुदा या पहले से शादीशुदा आदमी से शादी करने के आरोप लगे हैं। पिछले कुछ सालों में, फिल्म इंडस्ट्री की कई एक्ट्रेस ने खुद को रिश्तों और शादियों से जुड़े ऐसे ही विवादों में घिरा पाया है।

आज भी, रवीना की लव स्टोरी 2000 के दशक की शुरुआत से बॉलीवुड के सबसे चर्चित रिलेशनशिप विवादों में से एक के तौर पर चर्चा में रहती है।