Mallika Sherawat: व्हाइट हाउस क्रिसमस डिनर में शामिल हुई एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत

सामने आई तस्वीरें
Mallika Sherawat, (आज समाज), मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं,जिसके जरिए उन्होंने व्हाइट हाउस में क्रिसमस डिनर में शामिल होने की खुशी जाहिर की।फैंस उनकी इस पोस्ट को बहुत पसंद कर रहे हैं। इस तस्वीर में मल्लिका लाइट्स से डेकोरेट किए गए क्रिसमस ट्री के साथ पोज देते हुए नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस ने डबल शेड शिमरी बॉडीकॉन मैक्सी ड्रेस पहनी है। साथ ही हैंड वाट, चोकर स्टाइल नेकलेस, मिनिमल मेकअप और ओपन हेयर के साथ उन्होंने अपने इस लुक को स्टाइलिश बनाया है।

व्हाइट हाउस के क्रिसमस डिनर में आमंत्रित होना अविश्वसनीय

मल्लिका शेरावत ने पोस्ट को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, व्हाइट हाउस के क्रिसमस डिनर में आमंत्रित होना बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है। मैं आभारी हूं। इसके साथ ही उन्होंने व्हाइट हाउस में परोसे गए डिनर की फोटो भी पोस्ट की है, जिसमें अलग-अलग तरह के कई फूड्स नजर आ रहे हैं।

तस्वीरों की काफी तारीफ कर रहे फैंस

एक्ट्रेस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी झलक दिखाई गई है। वो वहां मौजूद लोगों को क्रिसमस और नए साल की शुभकामनाएं दे रहे हैं। फैंस कमेंट सेक्शन में उनकी इन तस्वीरों की काफी तारीफ कर रहे हैं। पोस्ट के कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने ब्यूटीफुल लिखा है। वहीं दूसरे ने आप एक इंस्पिरेशन हैं लिखा है। इसके साथ ही फैंस क्रिसमस और न्यू ईयर की बधाई दे रहे हैं। मल्लिका इन तस्वीरों में बहुत खुश नजर आ रही हैं। क्रिसमस डिनर 18 दिसंबर को व्हाइट हाउस में आयोजित किया गया था।

इन फिल्मों में कर चुकी अभिनय

मल्लिका शेरावत आखिरी बार राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी के साथ फिल्म विकी विद्या का वो वाला वीडियो में नजर आई थीं। एक्ट्रेस ने मर्डर, वेलकम, प्यार के साइड इफेक्ट्स और डबल धमाल जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया है। वो हिंदी के साथ तमिल और हॉलीवुड फिल्मों का भी हिस्सा रही हैं।