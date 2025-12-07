Actress Kissing Scene Controversy: 56 साल पहले सेट पर शर्मनाक हरकत! नाबालिग एक्ट्रेस से जबरन Kiss

Actress Kissing Scene Controversy : पिछले कुछ सालों में, फिल्म इंडस्ट्री के कई सेलिब्रिटीज़ ने शूटिंग के दौरान कास्टिंग काउच और गलत व्यवहार का शिकार होने के बारे में खुलकर बात की है। सिनेमा की चमक-दमक वाली दुनिया के पीछे, कई परेशान करने वाली घटनाएं सामने आई हैं।

आज, हम 56 साल पहले की एक चौंकाने वाली घटना को फिर से बता रहे हैं, जब एक युवा एक्ट्रेस के साथ शूटिंग के दौरान गलत हरकत की गई थी—और वह सेट पर रोने लगी थी जबकि बाकी सब चुप रहे।

रेखा अपनी दमदार परफॉर्मेंस से फेमस हुईं

बॉलीवुड आइकन रेखा ने अपनी शानदार एक्टिंग स्किल्स से इंडस्ट्री में अपने लिए एक खास जगह बनाई। अपनी बोल्ड चॉइस के लिए जानी जाने वाली, वह कभी भी चैलेंजिंग या इंटिमेट सीन करने से पीछे नहीं हटीं, जो अक्सर दर्शकों और क्रिटिक्स के बीच चर्चा का विषय बन जाते थे।

एक फिल्म जिसे रिलीज होने में 10 साल लगे

1969 में, रेखा ने अंजना सफर नाम की एक फिल्म की शूटिंग की। लेकिन, यह फ़िल्म लगभग दस साल तक रिलीज़ नहीं हुई। आख़िरकार इसे 1979 में एक अलग नाम—दो शिकारी—से रिलीज़ किया गया।

रेखा पर एक किताब में इस घटना का ज़िक्र

अंजना सफ़र की शूटिंग का एक किस्सा पिछले कुछ सालों में बार-बार सामने आया है। इस घटना का ज़िक्र ‘रेखा: द अनटोल्ड स्टोरी’ किताब में भी है, जो इस बात पर रोशनी डालती है कि फ़िल्म के बनने के दौरान पर्दे के पीछे क्या हुआ था।

रेखा ने 18 साल बड़े एक्टर के साथ काम किया

इस फ़िल्म में रेखा के साथ जाने-माने एक्टर बिस्वजीत चटर्जी थे। शूटिंग के समय, रेखा सिर्फ़ 15 साल की थीं, जबकि बिस्वजीत 33 साल के थे—यानी 18 साल का एज गैप।

बिना उनकी मर्ज़ी के शूट किया गया एक किसिंग सीन

अंजना सफ़र की शूटिंग के दौरान, एक रोमांटिक सीन प्लान किया गया था जिसमें बिस्वजीत को रेखा को किस करना था। कहा जाता है कि रेखा को किसिंग सीन के बारे में पहले से नहीं बताया गया था।

रेखा के असहज महसूस करने पर आंसू बह निकले

जैसे ही शूट शुरू हुआ और डायरेक्टर ने “एक्शन” कहा, बिस्वजीत ने रेखा को किस करना शुरू कर दिया। हैरानी की बात है कि यह किस करीब पांच मिनट तक चलता रहा। रेखा बहुत असहज हो गईं और आखिरकार सेट पर ही फूट-फूट कर रोने लगीं।

किसिंग सीन को लेकर विवाद

रेखा के परेशान होने के बावजूद, डायरेक्टर ने “कट” नहीं कहा। कहा जाता है कि सेट पर मौजूद लोग सीटी बजा रहे थे और हंस रहे थे, जबकि किसी ने रेखा के रोने पर ध्यान नहीं दिया। इस घटना से बाद में बड़ा विवाद खड़ा हो गया, और सेंसर बोर्ड ने भी सीन हटाने को कहा।

कुल मिलाकर: बीते समय की यह परेशान करने वाली घटना दिखाती है कि फिल्म इंडस्ट्री में सहमति और सुरक्षा को अक्सर कैसे नज़रअंदाज़ किया जाता था—खासकर जब बात युवा एक्ट्रेस की आती थी। दशकों बाद भी, यह घटना सिनेमा के सुनहरे दौर के बुरे पहलू की एक साफ याद दिलाती है।