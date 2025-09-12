Actress Kamini Kaushal: सिनेमा की चमक-दमक के पीछे… कमिनी कौशल की हैरान करने वाली लव स्टोरी

Actress Kamini Kaushal, आज समाज, नई दिल्ली: बॉलीवुड हमेशा से कहानियों का खजाना रहा है। कुछ बड़े पर्दे की और कई पर्दे के पीछे की। जब हम हिंदी सिनेमा के सुनहरे पन्नों को पलटते हैं, तो अक्सर ऐसे किस्से सामने आते हैं जिनमें सितारों की निजी ज़िंदगी उनके पेशेवर जीवन से भी ज़्यादा चर्चित रही।

आज, आइए आपको एक ऐसी दिग्गज अभिनेत्री के जीवन से रूबरू कराते हैं, जिनकी निजी कहानी ने कई लोगों को चौंका दिया। उन्होंने न सिर्फ़ अपनी बहन के पति से शादी की, बल्कि बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार से भी उनका गहरा नाता रहा।

विचाराधीन अभिनेत्री

हम किसी और की नहीं, बल्कि कामिनी कौशल की बात कर रहे हैं—एक ऐसा नाम जिसने सात दशकों से भी ज़्यादा समय तक हिंदी सिनेमा को गौरवान्वित किया है। हाल ही में, दर्शकों ने उन्हें चेन्नई एक्सप्रेस (शाहरुख खान के साथ) और कबीर सिंह (शाहिद कपूर के साथ) जैसी फ़िल्मों में प्यारी दादी के रूप में देखा है।

हालाँकि, कामिनी का निजी जीवन भी उनके ऑन-स्क्रीन सफ़र जितना ही घटनापूर्ण रहा। एक कार दुर्घटना में अपनी बड़ी बहन की असामयिक मृत्यु के बाद, पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उन्हें अपनी दिवंगत बहन के पति, बी.एस. सूद से विवाह करना पड़ा।

लेकिन शायद उनके जीवन का सबसे चर्चित अध्याय दिलीप कुमार के साथ उनका प्रेम-प्रसंग था। विवाहित होने के बावजूद, कामिनी और दिलीप के बीच कथित तौर पर वर्षों तक घनिष्ठ संबंध रहे। उन्होंने कई फिल्मों में साथ काम किया और उनकी अद्भुत केमिस्ट्री देखने को मिली, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सायरा बानो के दिलीप कुमार के जीवन में आने के बाद, कामिनी और दिलीप कुमार का रिश्ता अपने निर्धारित अंत तक नहीं पहुँच सका।

कामिनी कौशल का सिनेमाई सफ़र

कामिनी ने 1946 में फिल्म नीचा नगर से अपने करियर की शुरुआत की, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिली। इसके बाद, उन्होंने दमदार अभिनय और यादगार भूमिकाओं के मिश्रण से बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई। उनकी कुछ सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में शामिल हैं:

बिराज बहु

संगम

बड़े सरकार

नदिया के पार

आरजू

शहीद

शबनम

आँचल के फूल

रस्ते करो

शोर

रोटी कपड़ा और मकान

हर दिल जो प्यार करेगा

1940 के दशक से लेकर आज तक, कामिनी कौशल उन कुछ अभिनेत्रियों में से एक हैं जिनका करियर पीढ़ियों तक चला है। फिल्मों से परे, उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा और शाश्वत आकर्षण साबित करते हुए टेलीविजन में भी अपनी छाप छोड़ी।