Delhi Crime News : अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या

Harpreet Singh
र्पाकिंग को लेकर हुआ विवाद, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू

Delhi Crime News (आज समाज), नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में अपराध का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। छोटी-छोटी बात पर लोग हत्या तक करने से भी नहीं डरते। ऐसा ही एक मामला दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में सामने आया है। यहां पर स्कूटी की र्पाकिंग को लेकर हुए विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। इस वारदात में मरने वाले युवक का नाम आसिफ कुरैशी और वह फिल्म अभिनेत्री और मॉडल हुमा कुरैशी का चचेरा भाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

शाहदरा में युवती ने की पिता की हत्या

शाहदरा जिले के मानसरोवर पार्क इलाके में एक युवती ने अपने ही पिता को रोटी पकाने वाले तवे से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक की शिनाख्त टेकचंद गोयल (55) के रूप में हुई है। दरअसल बेटी अन्नू (32) की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पिता बेटी से दवाई खाने के लिए कह रहा था। इससे अचानक अन्नू आग बबूला हो गई और उसने पास रखा तवा उठाकर पिता पर हमला कर दिया। जब तक बाकी परिजन उसे पकड़ पाते उसने पिता के सिर पर कई वार कर दिए। पिता को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां टेकचंद को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने अन्नू को हिरासत में ले लिया है।

सिर पर हथोड़ा मारकर अधेड़ ने पत्नी को मार डाला

एक अन्य मामले में दक्षिण दिल्ली के नेबसराय इलाके में मंगलवार देर रात एक महिला के सिर पर हथौड़े (बिसोली) से वारकर उसकी हत्या कर दी गई। मृतका की शिनाख्त किरण झा (50) के रूप में हुई है। हत्या का आरोप महिला के ही पति पर है। दरअसल 10 साल से पत्नी से अलग रह रहा आरोपी प्रमोद कुमार झा उर्फ पप्पू पत्नी को वापस बिहार ले जाने की जिद कर रहा था। किरण यहां नौकरी करती थीं। उन्होंने पति के साथ जान से मना कर दिया। इस बात पर आरोपी ने योजना बनाकर सोते समय किरण की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने उनके सिर पर हथौड़े के कई वार किए। बाद में वह फरार हो गया।