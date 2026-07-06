Huma Qureshi Statement on Toxic Movie : टॉक्सिक फिल्म के बीच बचाव में एक्ट्रेस हुमा कुरैशी का बयान ज्यादातर हीरो महिला डायरेक्टर्स की नहीं सुनते

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Sandeep Singh
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Actress Huma Qureshi defends the film amid criticism of toxic films, saying most heroes don't listen to female directors

Huma Qureshi Statement on Toxic Movie(आज समाज नेटवर्क) :अभिनेता यश की आने वाली फिल्म टॉक्सिक जिसका फैंस के बिच में क्रेज चार्म सीमा पर बना हुआ है लोग इस फिल्म का रिलीज़ होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे है और ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स का टीज़र हाल ही में रिलीज़ हुआ। फ़ैन्स आने वाली गैंगस्टर-एक्शन फ़िल्म देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, खासकर इसकी शानदार कास्ट की वजह से। हाल ही में एक इंटरव्यू में, टॉक्सिक में एलिज़ाबेथ का किरदार निभाने वाली हुमा कुरैशी ने फ़िल्म की मशहूर डायरेक्टर गीतू मोहनदास के बारे में खुलकर बात की। एक्टर ने यह भी बताया कि यह फ़िल्म सभी को ‘हिल’ जाएगी।

एक पॉडकास्ट के दौरान, ऑडियंस इंटरेक्शन सेशन में उनसे उनकी आने वाली फ़िल्म टॉक्सिक के बारे में पूछा गया। उन्होंने जवाब दिया, “मुझे लगता है कि लोगों ने टॉक्सिक जैसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। तो, बस इंतज़ार करें। फ़िल्म में सभी लीड एक्ट्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं सिर्फ़ अपने बारे में बात नहीं कर रही, मैं सभी के बारे में बात कर रही हूँ।”

एक्टर ने आगे बताया कि एक फ़ीमेल फ़िल्ममेकर के तौर पर फ़िल्म बनाना मुश्किल है, लेकिन मोहनदास ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा, “अगर आप गीतू मोहनदास के काम के बारे में जानते हैं, तो वह असल में एक आर्ट-हाउस मलयाली फिल्ममेकर हैं। अगर आपने पहले उनकी फिल्में देखी हैं, तो वे सभी कमाल की हैं। उन्हें अपनी फिल्मों के लिए इंटरनेशनल लेवल पर भी तारीफ मिली है। इसलिए, जब उन्होंने मुझे यह फिल्म ऑफर की, तो मैं एक फीमेल फिल्ममेकर की पॉसिबिलिटी को लेकर एक्साइटेड थी।”

सभी की उम्मीदों से बढ़कर होगी टॉक्सिक

हुमा ने आगे कहा, इस इंडस्ट्री में काम करना बहुत मुश्किल है, खासकर कमर्शियल दुनिया में, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स को ज़्यादातर फीमेल डायरेक्टर से ऑर्डर लेना पसंद नहीं होता। सच तो यह है कि गीतू मोहनदास इतनी बड़ी फिल्म डायरेक्ट कर रही हैं, यश जैसे सुपरस्टार को कास्ट कर रही हैं, उनका कोलेबोरेशन बहुत हेल्दी है। उन्होंने यह कहते हुए बात खत्म की कि टॉक्सिक ज़रूर सभी की उम्मीदों से बढ़कर होगी। “यह फिल्म जो उन्होंने बनाई है, वह सभी को हिलाकर रख देगी। और अगर इतनी बड़ी एक्ट्रेस इसमें काम कर रही हैं, तो ज़रूर कुछ बहुत बड़ा हो रहा होगा, है ना बस थोड़ा सब्र रखो और तुम देखोगे,” उन्होंने कहा।

यश ने की हुमा कुरैशी की तारीफ़ 

इस बीच, यश, जो कन्नड़-इंग्लिश बाइलिंगुअल फ़िल्म में हुमा कुरैशी के साथ काम कर रहे हैं, ने अपनी को-स्टार की लेटेस्ट फ़िल्म बेबी डू डाई डू के लिए तारीफ़ की, जिसे उन्होंने प्रोड्यूस भी किया है। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर उन्होंने लिखा, “सफलता का एक वर्ज़न आसान होता है। हुमा कुरैशी ने मुश्किल वाला चुना,” यश ने लिखा। प्रोड्यूस करना ग्लैमरस नहीं है। यह बजट के लिए देर रात तक काम करना है, ऐसी स्क्रिप्ट के लिए लड़ना जिस पर किसी और को भरोसा नहीं था, जब चीज़ें गलत हो जाती हैं तो बोझ उठाना। बेबी डू डाई डू आज रिलीज़ हुई है, और उन्होंने इसे कर दिखाया एक एक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर। यह उस तरह की शांत हिम्मत है जो तारीफ़ के काबिल है। गर्व भी कम है।