Actress Casting Couch Experience: मैं तुम्हें नाइटी में देखना चाहता हूं…’, डायरेक्टर की गंदी डिमांड पर इस एक्ट्रेस ने बयां किया दर्द

Actress Casting Couch Experience: बॉलीवुड एक्ट्रेस माही गिल, जिन्होंने कई फिल्मों और वेब सीरीज़ में अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों को इम्प्रेस किया है, हाल ही में 50 साल की हुईं। जैसे ही फैंस ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं, उनकी ज़िंदगी की एक पुरानी घटना एक बार फिर चर्चा में आ गई — फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच के साथ उनका चौंकाने वाला अनुभव।

माही गिल ने एक इंटरव्यू में इस बारे में बात की

हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में, माही गिल ने एक बार खुलासा किया था कि इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच होता है, हालांकि यह हर किसी के साथ नहीं होता है। उन्होंने अपने स्ट्रगल के दिनों की एक परेशान करने वाली घटना को याद किया जिससे वह बहुत दुखी हुईं।

डायरेक्टर ने एक घिनौनी मांग की

माही ने बताया कि अपने करियर के शुरुआती दिनों में, वह एक डायरेक्टर से मिलने ट्रेडिशनल सूट पहनकर गई थीं। डायरेक्टर उन्हें ठीक-ठाक कपड़े पहने देखकर हैरान रह गए और उन्होंने उनसे यह भी कहा कि अगर वह इतनी सिंपल दिखती रहीं तो कोई उन्हें काम नहीं देगा।

उन्हें और भी ज़्यादा हैरानी डायरेक्टर की उस भद्दी मांग से हुई। उसने उनसे कहा — “मैं तुम्हें नाइटी में देखना चाहती हूँ ताकि जान सकूँ कि तुम कैसी लग रही हो।” माही ने कहा कि इससे वह बहुत अनकम्फर्टेबल और निराश हो गईं। उन्होंने उस डायरेक्टर के साथ कभी काम नहीं किया और उस घटना के बाद उनसे दोबारा कभी नहीं मिलीं।

इस घटना ने उनका दिल तोड़ दिया

एक्ट्रेस ने माना कि इस अनुभव ने कुछ समय के लिए उनका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ के बजाय डिग्निटी को चुना और अपने करियर में मजबूती से आगे बढ़ीं।

माही गिल की पर्सनल लाइफ भी सुर्खियों में

अपनी प्रोफेशनल जर्नी के अलावा, माही गिल अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खबरों में रही हैं। 2019 में, उन्होंने अपनी दूसरी शादी का खुलासा करके सभी को चौंका दिया, जो फैंस के बीच भी एक बड़ा टॉकिंग पॉइंट बन गया था।