Yuzvendra Chahal Shefali Bagga Dating Rumors : युजवेंद्र चहल संग डेटिंग की चर्चा पर एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा...

Yuzvendra Chahal Shefali Bagga Dating Rumors: इंडियन क्रिकेटर युजवेंद्र चहल एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। धनश्री वर्मा से तलाक के बाद, उनका नाम कई लोगों के साथ जोड़ा गया, जिसमें RJ महवश और एक्ट्रेस-होस्ट शेफाली बग्गा शामिल हैं। अब, शेफाली ने आखिरकार डेटिंग की चल रही अफवाहों पर बात की है।

“लोगों की सोच बहुत छोटी होती है”

हाल ही में एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में, शेफाली बग्गा ने अपने और चहल के बारे में चल रही अटकलों पर खुलकर बात की। इस सवाल पर कि क्या वह क्रिकेटर को डेट कर रही हैं, उन्होंने कहा कि वह ऐसी बातों से “थक गई हैं”।

शेफाली ने कहा कि लोग अक्सर डिनर जैसी कैजुअल आउटिंग को रोमांटिक रिलेशनशिप समझ लेते हैं, और इसे “छोटी सोच” की झलक बताया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह कितना अजीब है कि किसी क्रिकेटर के साथ कोई भी पब्लिक अपीयरेंस जल्दी ही डेटिंग गॉसिप में बदल जाती है।

वायरल वीडियो से अफवाहें उड़ीं

शेफाली और चहल को एक साथ देखे जाने और बाद में एक ऐड में दिखने के बाद इन अफवाहों को और हवा मिली। एक वायरल वीडियो ने अटकलों को और हवा दी, जिसमें सोशल मीडिया यूज़र्स ने दावा किया कि दोनों रिलेशनशिप में हैं।

“मुझे अब कोई परवाह नहीं”

इन बातों को खारिज करते हुए, शेफाली ने कहा कि वह अब ऐसी अफवाहों से खुद पर असर नहीं पड़ने देतीं। उन्होंने कहा, “लोग जो चाहें कह सकते हैं। मैं अपनी सच्चाई जानती हूं, और मेरे करीबी लोग भी।”

किसी क्रिकेटर से शादी का कोई प्लान नहीं

दिलचस्प बात यह है कि शेफाली ने यह भी बताया कि वह किसी क्रिकेटर से शादी नहीं करना चाहतीं। उन्होंने बताया कि चूंकि क्रिकेट उनके प्रोफेशनल स्पेस का हिस्सा है, इसलिए वह अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना पसंद करती हैं।

हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि वह किस तरह के पार्टनर को पसंद करती हैं—विराट कोहली जैसा कोई। उन्होंने विराट और अनुष्का शर्मा को “परफेक्ट कपल” कहा, और उन खूबियों की ओर इशारा किया जिन्हें वह एक रिश्ते में महत्व देती हैं।

शेफाली बग्गा कौन हैं?

शेफाली बग्गा एक जानी-मानी स्पोर्ट्स एंकर और एक्ट्रेस हैं, जिन्हें बिग बॉस 13 में आने के बाद पॉपुलैरिटी मिली। तब से, उन्होंने स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री दोनों में अपनी मज़बूत पहचान बनाई है।

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