Aneet Padda And Lakshya Lalvani Movie: एक्ट्रेस अनीत पड्डा को मिली बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्म

साथ में दिखेगा ‘बैड्स आॅफ बॉलीवुड’ का हीरो

Aneet Padda And Lakshya Lalvani Movie, (आज समाज), मुंबई: अनीत पड्डा ने इसी साल भारत की बड़ी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी ‘सैयारा’ से बतौर लीड एक्ट्रेस डेब्यू किया। फिल्म में उनके साथ अहान पांडे दिखे। दोनों की जोड़ी फैंस को काफी पसंद आई। फिल्म को लोगों का काफी प्यार मिला और बंपर कमाई भी हुई है। अब अनीत के हाथ एक और बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्म लगी है। अब वो एक ऐसी कंपनी के साथ फिल्म करने जा रही हैं, जिसने पहले साल 2024 और फिर 2025 में बॉलीवुड को साल की सबसे बड़ी फिल्म दी।

यहां जिस प्रोडक्शन हाउस की बात हो रही है वो है ‘मैडॉक फिल्म्स’। साल 2024 में इस कंपनी के बैनर तले बनी श्रद्धा कपूर की ‘स्त्री 2’ साल की दूसरी सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म साबित हुई थी। वर्ल्डवाइड फिल्म ने 858.4 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी। वहीं विकी कौशल की छावा 808.7 करोड़ रुपये की कमाई के साथ 2025 की सबसे बड़ी फिल्म है। ये फिल्म भी मैडॉक वालों ने ही बनाई है।

पहली बार नजर आएगी अनीत और लक्ष्य की जोड़ी

बॉक्स आॅफिस वर्ल्डवाइड की एक रिपोर्ट के अनुसार मैडॉक की एक फिल्म के लिए अनीत पड्डा को साइन कर लिया गया है। उनके साथ इस पिक्चर में लक्ष्य लालवानी नजर आने वाले हैं, जो ‘किल’ और शाहरुख के बेटे आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू वेब सीरीज ‘द बैड्स आॅफ बॉलीवुड’ जैसे बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे हैं। ये पहली बार है जब पर्दे पर अनीत और लक्ष्य की जोड़ी देखने को मिलेगी।

जनवरी के आखिरी हफ्ते में शुरू होगी शूटिंग

फिल्म का टाइटल भी सामने आ गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि इस पिक्चर का नाम ‘शक्ति शालिनी’ रखा गया है। बताया जा रहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते से इस फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। वहीं ऐसी उम्मीद है कि साल 2026 के आखिर तक ये फिल्म रिलीज हो सकती है। हालांकि, अभी फिल्म के आॅफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार है। देखना होगा कि मेकर्स कब तक इस फिल्म का ऐलान करते हैं।