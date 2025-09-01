Actress Aisha Sharma Bikini Photos : स्ट्रैपलेस बिकिनी टॉप में आयशा शर्मा का बोल्ड अंदाज़, किलर पोज़ देख फैंस हुए दीवाने

Actress Aisha Sharma Bikini Photos, (आज समाज), नई दिल्ली: अपने बोल्ड फ़ैशन और फ़िटनेस के लिए जानी जाने वाली अभिनेत्री और मॉडल आयशा शर्मा ने एक बार फिर अपनी नई तस्वीरों से सुर्खियाँ बटोरी हैं। यह दिवा अक्सर अपने फैंस के लिए ग्लैमरस तस्वीरें पोस्ट करती हैं और इस बार भी उन्होंने सभी को हैरान कर दिया है।

अपने फोटोशूट में, आयशा सफ़ेद स्ट्रैपलेस बिकिनी टॉप और बेज शॉर्ट्स में समुद्र तट जैसा एहसास देती नज़र आ रही हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और प्रशंसक उनके कातिलाना लुक और बेबाक अंदाज़ के लिए उन्हें खूब प्यार दे रहे हैं।

तस्वीरों के एक और सेट में, अभिनेत्री बारिश का आनंद लेती हुई दिखाई दे रही हैं, उनकी चमकदार मुस्कान और प्राकृतिक चमक उनकी सुंदरता में चार चाँद लगा रही है। प्रशंसक उनके मनमोहक पोज़ और हाव-भाव देखकर पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए हैं।

आयशा ने स्ट्रैपलेस बिकिनी टॉप और लंबी हाई-स्लिट स्कर्ट पहनकर भी कमाल की दिखीं। उन्होंने अपने लुक को ट्रेंडी नेकलेस, न्यूड ब्राउन लिपस्टिक और खुले बालों से पूरा किया और बेहद खूबसूरत लग रही थीं।

इतना ही नहीं, आयशा ने अपनी टोंड बॉडी दिखाते हुए कुछ जिम की तस्वीरें भी शेयर कीं, जिससे फिटनेस के दीवाने काफी प्रभावित हुए। चाहे कैज़ुअल हो, ठाठ हो या बोल्ड – आयशा ने अपने ज़बरदस्त फैशन से हर लुक में चार चाँद लगा दिए।

काम की बात करें तो, आयशा शर्मा ने एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया और बाद में 2018 में जॉन अब्राहम अभिनीत फिल्म “सत्यमेव जयते” से बॉलीवुड में डेब्यू किया।

वह आयुष्मान खुराना की “इक वारी”, हार्डी संधू की “कुड़िया लाहौर दिया” और स्टेबिन बेन की “तेरा होके नचदा फिरा” जैसे म्यूजिक वीडियो में भी नज़र आ चुकी हैं।

इंस्टाग्राम पर 60 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स के साथ, आयशा अपनी ग्लैमरस लुक और बेहतरीन फैशन सेंस से लोगों के दिलों पर राज करती रहती हैं।

 