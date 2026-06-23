Actors Losing Control During Intimate Scenes: 20 रीटेक्स के बाद बेकाबू हुई हसीना, Kiss करते-करते हीरो की सांसें हुईं अटक

By
Mohit Saini
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Actors Losing Control During Intimate Scenes: 20 रीटेक्स के बाद बेकाबू हुई हसीना, Kiss करते-करते हीरो की सांसें हुईं अटक
Actors Losing Control During Intimate Scenes: 20 रीटेक्स के बाद बेकाबू हुई हसीना, Kiss करते-करते हीरो की सांसें हुईं अटक

Actors Losing Control During Intimate Scenes: इंटीमेट सीन फिल्माना कभी आसान नहीं होता, और बॉलीवुड ने पिछले कुछ सालों में कई यादगार बिहाइंड-द-सीन्स कहानियां देखी हैं। हालांकि, अज़हर के सेट पर एक घटना ने पूरी क्रू को हैरान कर दिया था, जब एक्ट्रेस नरगिस फाखरी ने इमरान हाशमी के साथ एक रोमांटिक सीन की शूटिंग के दौरान अपना सब्र खो दिया था। फिल्म रिलीज होने के सालों बाद भी यह कहानी बॉलीवुड फैंस का ध्यान खींचती रही है।

Actors Losing Control During Intimate Scenes: 20 रीटेक्स के बाद बेकाबू हुई हसीना, Kiss करते-करते हीरो की सांसें हुईं अटक

एक रोमांटिक सीन जिसने अचानक मोड़ ले लिया

2016 में रिलीज हुई, अज़हर एक बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा थी जो पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अज़हरुद्दीन के जीवन पर आधारित थी। इसकी कहानी के अलावा, नरगिस फाखरी और इमरान हाशमी से जुड़ी एक खास बिहाइंड-द-सीन्स घटना फिल्म प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बन गई थी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना तब हुई जब एक्टर एक गाने के लिए एक रोमांटिक सीन फिल्मा रहे थे। जो एक रूटीन शूट लग रहा था, वह जल्द ही एक मुश्किल काम बन गया क्योंकि डायरेक्टर ने बार-बार रीटेक के लिए कहा।

एक सीन के लिए लगभग 20 रीटेक

खबर है कि रोमांटिक सीन के लिए कई रीटेक की ज़रूरत पड़ी, जिसमें कास्ट और क्रू एक ही शॉट को बार-बार दोहरा रहे थे। जैसे-जैसे रीटेक की संख्या बढ़ती गई, सेट पर फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी।

लगभग 20 कोशिशों के बाद, कहा जाता है कि नरगिस लगातार रुकावटों से चिढ़ गईं और सोचने लगीं कि क्या बार-बार रीटेक सच में ज़रूरी थे।

नरगिस को लगा कि यह एक प्रैंक है

रिपोर्ट्स बताती हैं कि नरगिस, जो पहले से ही स्क्रीन पर इंटिमेट सीन को लेकर कुछ अनकम्फर्टेबल थीं, उन्हें शक होने लगा कि क्रू और इमरान हाशमी जानबूझकर शूट को बढ़ाकर उन्हें चिढ़ा रहे हैं।

खबर है कि इस गलतफहमी से वह नाराज़ हो गईं, जिससे आखिरकार फिल्मिंग प्रोसेस के दौरान उनका रिएक्शन अचानक हुआ।

एक ऐसा पल जिसने क्रू को चौंका दिया

खबर है कि इमरान हाशमी के साथ शूटिंग करते समय नरगिस ने गुस्से और मज़ाकिया बदले की भावना के बीच अचानक रोमांटिक शॉट को और तेज़ कर दिया।

खबर है कि इस अचानक हुए कदम ने सेट पर सभी को चौंका दिया। सीन देख रहे क्रू मेंबर्स एक्ट्रेस के अचानक हुए रिएक्शन से हैरान रह गए।

इमरान हाशमी असहज हो गए

रिपोर्ट्स के मुताबिक, उस पल की गंभीरता ने इमरान हाशमी को साफ़ तौर पर असहज कर दिया। हालांकि एक्टर ने शुरू में सीन को प्रोफेशनली जारी रखने की कोशिश की, लेकिन कहा जाता है कि स्थिति शांत होने से पहले उन्हें कुछ पलों तक संघर्ष करना पड़ा। यह घटना जल्द ही फिल्म से जुड़ी सबसे चर्चित बिहाइंड-द-सीन्स कहानियों में से एक बन गई।

एक यादगार बॉलीवुड किस्सा

चाहे समय के साथ इसे बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया हो या इसमें शामिल लोगों द्वारा अलग तरह से याद किया गया हो, यह कहानी बॉलीवुड के सबसे अनोखे फिल्मिंग किस्सों में से एक है। यह उन चुनौतियों को भी दिखाता है जिनका सामना एक्टर्स को कभी-कभी इमोशनली डिमांडिंग या इंटिमेट सीन शूट करते समय करना पड़ता है, जिनमें कई टेक की ज़रूरत होती है।

सालों बाद भी, यह घटना नरगिस फाखरी और इमरान हाशमी दोनों के फैंस के बीच उत्सुकता जगाती है, और बॉलीवुड की ऑन-सेट कहानियों की लंबी लिस्ट में एक और दिलचस्प चैप्टर जोड़ती है।

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