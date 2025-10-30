Actors Bold Scene With Younger Actresses: इन एक्टर्स ने पार की उम्र की सारी हदें! 46 साल छोटी हसीना संग दिए बोल्ड सीन, मचा था जबरदस्त बवाल

By
Mohit Saini
-
0
67
Actors Bold Scene With Younger Actresses: इन एक्टर्स ने पार की उम्र की सारी हदें! 46 साल छोटी हसीना संग दिए बोल्ड सीन, मचा था जबरदस्त बवाल
Actors Bold Scene With Younger Actresses: इन एक्टर्स ने पार की उम्र की सारी हदें! 46 साल छोटी हसीना संग दिए बोल्ड सीन, मचा था जबरदस्त बवाल
Actors Bold Scene With Younger Actresses: मनोरंजन जगत में, कई अभिनेताओं ने अक्सर खुद से काफ़ी छोटी अभिनेत्रियों के साथ स्क्रीन शेयर की है – कभी-कभी तो उनकी बेटियों जितनी बड़ी भी। इन ऑन-स्क्रीन रोमांस और बोल्ड सीन ने अक्सर बहस छेड़ दी है,
लेकिन सितारे आलोचनाओं से बेपरवाह नज़र आते हैं। दरअसल, एक दिग्गज अभिनेता ने तो 46 साल छोटी एक सह-कलाकार के साथ अंतरंग सीन भी शूट किए! आइए नज़र डालते हैं उन बॉलीवुड अभिनेताओं पर जिन्होंने खुद से काफ़ी छोटी अभिनेत्रियों के साथ रोमांस किया है।

 नसीरुद्दीन शाह – विद्या बालन

Actors Bold Scene With Younger Actresses: इन एक्टर्स ने पार की उम्र की सारी हदें! 46 साल छोटी हसीना संग दिए बोल्ड सीन, मचा था जबरदस्त बवाल

द डर्टी पिक्चर (2011) में नसीरुद्दीन शाह और विद्या बालन के बीच के बोल्ड सीन अविस्मरणीय हैं। दोनों अभिनेताओं की उम्र में लगभग 29 साल का अंतर था।

अजय देवगन – रकुल प्रीत सिंह

Actors Bold Scene With Younger Actresses: इन एक्टर्स ने पार की उम्र की सारी हदें! 46 साल छोटी हसीना संग दिए बोल्ड सीन, मचा था जबरदस्त बवाल

दे दे प्यार दे (2019) में, अजय देवगन ने रकुल प्रीत सिंह के साथ रोमांटिक पल साझा किए, जो उनसे 21 साल छोटी हैं।

ओम पुरी – मल्लिका शेरावत

Actors Bold Scene With Younger Actresses: इन एक्टर्स ने पार की उम्र की सारी हदें! 46 साल छोटी हसीना संग दिए बोल्ड सीन, मचा था जबरदस्त बवाल

ओम पुरी और मल्लिका शेरावत ने डर्टी पॉलिटिक्स (2015) में साथ काम किया, जहाँ उन्होंने 26 साल की उम्र के अंतर के बावजूद कई अंतरंग दृश्य दिए।

अमिताभ बच्चन – जिया खान

Actors Bold Scene With Younger Actresses: इन एक्टर्स ने पार की उम्र की सारी हदें! 46 साल छोटी हसीना संग दिए बोल्ड सीन, मचा था जबरदस्त बवाल

अमिताभ बच्चन ने निशब्द (2007) में अपने अभिनय से सभी को चौंका दिया, जहाँ उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो अपने से 46 साल छोटी लड़की से प्यार करता है, जिसका किरदार जिया खान ने निभाया था।

अक्षय कुमार – मानुषी छिल्लर

Actors Bold Scene With Younger Actresses: इन एक्टर्स ने पार की उम्र की सारी हदें! 46 साल छोटी हसीना संग दिए बोल्ड सीन, मचा था जबरदस्त बवाल

सम्राट पृथ्वीराज (2022) में, अक्षय कुमार ने मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी छिल्लर के साथ रोमांस किया, जो उनसे 30 साल छोटी हैं।

शक्ति कपूर – पूनम पांडे

Actors Bold Scene With Younger Actresses: इन एक्टर्स ने पार की उम्र की सारी हदें! 46 साल छोटी हसीना संग दिए बोल्ड सीन, मचा था जबरदस्त बवाल

द जर्नी ऑफ़ कर्मा (2018) में शक्ति कपूर और पूनम पांडे के बोल्ड सीन काफी चर्चा में रहे, क्योंकि दोनों की उम्र में 39 साल का अंतर था।

रजनीकांत – सोनाक्षी सिन्हा
Actors Bold Scene With Younger Actresses: इन एक्टर्स ने पार की उम्र की सारी हदें! 46 साल छोटी हसीना संग दिए बोल्ड सीन, मचा था जबरदस्त बवाल

सुपरस्टार रजनीकांत और सोनाक्षी सिन्हा ने लिंगा (2014) में साथ काम किया था, जहाँ दोनों की उम्र में 36 साल का बड़ा अंतर था।