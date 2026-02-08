Golmaal 5: गोलमाल 5 में एक्टर शरमन जोशी की हुई एंट्री!

2006 में हुई थी गोलमाल फ्रेंचाइजी की शुरूआत

Golmaal 5, (आज समाज), मुंबई: साल 2026 में अजय देवगन फिर से बड़ा धमाल मचाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। उनकी तीन फिल्में कंफर्म हैं, जिसमें से धमाल 4 की रिलीज डेट सामने आ गई है। जबकि, रेंजर और दृश्यम 3 को भी इसी साल लाया जाएगा। वैसे इस वक्त वो रोहित शेट्टी की गोलमाल 5 के लिए जुड़ गए हैं, जिसे अगले साल लाया जाएगा। यह भारत की पॉपुलर फ्रेंचाइजी में से एक है, जिसकी पांचवीं किस्त का बेसब्री से इंतजार हो रहा है।

लगातार फिल्म को लेकर नई-नई एंट्री की जानकारी मिलती रहती है। हाल ही में पता लगा कि गोलमाल 5 में अक्षय कुमार का कैमियो भी होने वाला है। जबकि, करीना कपूर भी फिर से इस फ्रेंचाइजी में लौट रही हैं। लेकिन अब कास्टिंग लगभग पूरी हो चुकी है, तो फिर मेकर्स ने किसकी वापसी करा दी। जिसे पहले भी आप देख चुके हैं और वो कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा रहे हैं।

फिल्म में हो सकती है फीमेल विलेन

गोलमाल फ्रेंचाइजी की शुरूआत हुई 2006 में, जब पहली फिल्म गोलमाल फन अनलिमिटेड को रिलीज किया गया। उसके बाद 2008 में गोलमाल रिटर्न्स को लाया गया और साल 2010 में गोलमाल 3 आ गई। जबकि, 2017 में गोलमाल अगेन रिलीज हुई थी। अब बारी पांचवें इंस्टॉलमेंट की है, जिसे लेकर ऐसी चर्चा है कि इस बार फिल्म में फीमेल विलेन हो सकती है। ऐसा भी कहा गया कि अक्षय भी विलेन हो सकते हैं। खैर, उससे पहले ही आमिर खान की 3 इडियट्स के राजू रस्तोगी को गोलमाल 5 में लिया गया है। हालांकि, यह एक बड़ी वापसी है।

शरमन जोशी ने खुद किया खुलासा

रोहित शेट्टी और अजय देवगन की गोलमाल 5 में शरमन जोशी की वापसी हो गई है। उन्होंने खुद बताया कि, जिस फ्रेंचाइजी से आप प्यार करते हैं, उससे 20 साल तक दूर रहना बहुत लंबा समय होता है। वो पहली फिल्म यानी गोलमाल फन अनलिमिटेड का हिस्सा थे। अब इस फ्रेंचाइजी में लौटने के लिए बेताब हैं। एक्टर ने खुद एक न्यूज वेबसाइट पर बताया कि वो जल्द ही इस फिल्म पर काम शुरू करने वाले हैं।

दरअसल अजय देवगन की गोलमाल की तीन किस्तों में शरमन जोशी नहीं थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपनी फीस बढ़ा दी थी, जो प्रोड्यूसर्स को पसंद नहीं आया। जबकि, कई इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि ये टीम की गलतफहमी थी, जिसकी वजह से उन्हें बाहर निकाला गया और उन्हें बाद में पता चला। पर अब वो पांचवें पार्ट में वापस आ चुके हैं। इस बार फिल्म में अजय देवगन के अलावा करीना कपूर खान, अरशद वारसी, कुणाल खेमू, तुषार कपूर और श्रेयस तलपड़े भी होंगे।