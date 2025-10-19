Actor Rangnath: इस सुपरस्टार ने अपनी सारी दौलत कर दी नौकरानी के नाम, मौत के पीछे की अनकही दुखद कहानी

Actor Rangnath: जब हम फ़िल्मी सितारों के बारे में सोचते हैं, तो अक्सर ग्लैमर, शोहरत और विलासिता से भरी एक दुनिया की कल्पना करते हैं। लेकिन इस सारी चमक के पीछे, खामोश संघर्षों और दिल टूटने की कहानियाँ छिपी होती हैं। ऐसी ही एक कहानी दक्षिण भारतीय अभिनेता थिरुमाला सुंदर श्री रंगनाथ की है, जिन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फ़िल्मों में काम किया – और जिनके असल जीवन का दर्द उनकी मृत्यु के बाद ही सामने आया।

300 से ज़्यादा फ़िल्मों में फैला एक शानदार करियर

1946 में मद्रास (अब चेन्नई) में जन्मे रंगनाथ दक्षिण भारतीय सिनेमा के सबसे सम्मानित नामों में से एक थे। फ़िल्मों में आने से पहले, उन्होंने भारतीय रेलवे में टिकट निरीक्षक के रूप में काम किया। हालाँकि उनकी नौकरी पक्की थी, लेकिन उनका दिल हमेशा से ही रूपहले पर्दे पर टिका था। उन्होंने 1969 में बुद्धिमंतुडु में अपनी शुरुआत के साथ अपने बचपन के सपने को पूरा किया।

उन्हें 1974 की तेलुगु हिट फिल्म चंदना से बड़ी सफलता मिली, जिसके बाद उन्होंने 40 से ज़्यादा फिल्मों में मुख्य भूमिकाएँ निभाईं। अपने दशकों लंबे करियर में, रंगनाथ ने 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें अक्सर दमदार खलनायक की भूमिकाएँ निभाईं। 1984 की तमिल फिल्म काई कोडुक्कुम काई में उनके अभिनय ने उन्हें घर-घर में जाना-पहचाना नाम बना दिया। उन्होंने मनमधुडु, निजाम, अदावी रामुडु, देवराय और गोपाला गोपाला जैसी यादगार फिल्मों में भी काम किया।

काला दौर: पत्नी की मृत्यु के बाद अवसाद

हालांकि, इस प्रसिद्धि के पीछे एक ऐसा व्यक्ति छिपा था जो व्यक्तिगत क्षति से टूट गया था। 2009 में, रंगनाथ की पत्नी चैतन्य का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनकी मृत्यु ने उन्हें बहुत तोड़ दिया, और वे जल्द ही अवसाद में चले गए। दुर्भाग्य से, 2015 में, रंगनाथ अपने घर में मृत पाए गए – उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस को एक सुसाइड नोट बरामद हुआ।

चौंकाने वाला मोड़: सारी दौलत अपनी नौकरानी के नाम कर दी

सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि नोट में जो लिखा था, वह यह था कि रंगनाथ ने अपनी सारी संपत्ति और दौलत अपनी लंबे समय से घर पर काम करने वाली नौकरानी मीनाक्षी के नाम कर दी थी। उनकी बेटी नीरजा ने बाद में इसकी पुष्टि करते हुए कहा, “मीनाक्षी सालों से हमारे परिवार के साथ थी। उसने मेरे माता-पिता दोनों की उनके अंतिम दिनों में देखभाल की। ​​मेरे पिता उस पर बहुत भरोसा करते थे और उसके नाम पर संपत्ति भी खरीदी थी।”

रंगनाथ का जीवन एक कड़वी-मीठी याद दिलाता है कि शोहरत और कामयाबी हमेशा खुशी की गारंटी नहीं होती। सिनेमा की चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे अक्सर अकेलेपन, दिल टूटने और गुमनाम वफ़ादारी की कहानियाँ छिपी होती हैं—जैसे उस नौकरानी की कहानी जो अंत तक उनके साथ खड़ी रही।