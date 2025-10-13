Activa collided with truck under flyover : फ्लाईओवर के नीचे ट्रक से टकराई एक्टिवा, दो बुजुर्गों की मौके पर मौत

By
Sandeep Singh
-
0
59
Activa collided with truck under flyover, two elderly people died on the spot

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क )डेराबस्सी। डेराबस्सी रेलवे फ्लाईओवर के नीचे हाईवे पर एटीएस के पास रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक्टिवा सवार दो बुजुर्गों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों के हेलमेट टूट गए और उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बुजुर्ग सवार सड़क पर गिर पड़े और मौके पर ही दम तोड़ दिया

मृतकों की पहचान भुवन चंद्र भट्ट (70) निवासी विकास नगर, मौली जग्रां, चंडीगढ़ और उनके रिश्तेदार केवल आनंद (75) निवासी नैनीताल (उत्तराखंड) के रूप में हुई है।जानकारी के अनुसार, भुवन चंद्र भट्ट की पत्नी का एक माह पहले निधन हो गया था। इस दुखद अवसर पर केवल आनंद नैनीताल से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए चंडीगढ़ आए हुए थे। रविवार सुबह दोनों हैबतपुर से डेराबस्सी की ओर एक्टिवा पर लौट रहे थे। जब वे रेलवे फ्लाईओवर के नीचे पहुंचे, तभी एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने एक्टिवा को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बुजुर्ग सवार सड़क पर गिर पड़े और मौके पर ही दम तोड़ दिया।

घटना की सूचना मिलते ही थाना डेराबस्सी पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल डेराबस्सी भेज दिया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शवों का पोस्टमार्टम सोमवार को करवाया जाएगा।स्थानीय लोगों ने बताया कि फ्लाईओवर के नीचे का यह हिस्सा बेहद व्यस्त है और यहां अक्सर तेज़ रफ्तार वाहनों के कारण दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस स्थान पर स्पीड ब्रेकर और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि ऐसे हादसों पर रोक लगाई जा सके।

  • हादसे के बाद एंबुलेंस में शवों को ले जाते राहत कर्मी।
  • हादसे के दौरान टूटे हुए हेलमेट और क्षतिग्रस्त एक्टिवा का दृश्य

यह भी पढ़े:- Chandigarh News : ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को “शेर-ए-पंजाब महाराजा रणजीत सिंह अवॉर्ड” से किया सम्मानित