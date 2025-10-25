Jalandhar Breaking News : जालंधर में नशा तस्करों पर कार्रवाई, अवैध निर्माण तोड़े

जालंधर पुलिस और एमसी टीम ने संयुक्त आॅपरेशन में दिया कार्रवाई को अंजाम

Jalandhar Breaking New (आज समाज), जालंधर : प्रदेश सरकार नशे को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। एक तरफ तो जहां पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ प्रदेश व्यापी अभियान छेड़ा हुआ है वहीं पंजाब सरकार के आदेश के बाद नशा तस्करी से जुटाई गई संपत्ति को भी नष्ट किया जा रहा है। ऐसी की कार्रवाई आज जालंधर पुलिस और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की टीमों ने संयुक्त अभियान में करते हुए अबादपुरा इलाके में कुख्यात ड्रग तस्करों की अवैध प्रॉपर्टी को ध्वस्त कर दिया।

इस संबंधी जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने बताया कि यह कार्रवाई मंजीत कौर उर्फ भंबो पत्नी राकेश कुमार और मोहिंदरजीत कौर उर्फ लम्बो पत्नी हंसराज, दोनों निवासी अबादपुरा के खिलाफ की गई। दोनों महिलाओं पर नशे के कारोबार में लिप्त होने के गंभीर आरोप हैं।

नशा तस्करों पर इतने मामले दर्ज

मंजीत कौर पर एनडीपीएस एक्ट के तहत 3 मामले, जबकि मोहिंदरजीत कौर पर एक मामला दर्ज है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई नशा माफिया को सख्त संदेश है कि पंजाब में ड्रग्स से जुड़ी कोई भी गैर-कानूनी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार और प्रशासन मिलकर राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए लगातार सख्त कदम उठा रहे हैं।

पुलिस का तलाशी अभियान जारी

नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्य व्यापी अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने प्रदेश भर में संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान जहां पुलिस अधिकारियों ने छापेमारी अभियान का नेतृत्व किया वहीं पुलिस जवानों ने भी तेजी के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया। ज्ञात रहे कि सीएम भगवंत सिंह मान ने नशे को प्रदेश से पूरी तरह खत्म करने के लिए एक मार्च से विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए थे जिसे युद्ध नशों विरुद्ध का नाम दिया गया था।

अभी तक इतने नशा तस्कर किए जा चुके गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने राज्यभर में 298 स्थानों पर छापेमारी करते हुए 73 एफआईआर दर्ज कीं और 94 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। इस तरह अब तक 237 दिनों में कुल 33,950 नशा तस्कर पकड़े जा चुके हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 197 ग्राम हेरोइन, 40 किलो भुक्की, 1029 नशीली गोलियां/कैप्सूल तथा 12,800 रुपए की ड्रग मनी बरामद की है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशामुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य सौंपा है। नशों के खिलाफ जारी इस अभियान की निगरानी हेतु राज्य सरकार ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया है।

ये भी पढ़ें : Punjab Breaking News : आनंदपुर साहिब की सड़कों का बदलेगा स्वरूप : ईटीओ