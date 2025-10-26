Delhi Crime News : दिल्ली में दिनदहाड़े युवती पर एसिड अटैक

चेहरा बचाने की कोशिश में युवती के दोनों हाथ झुलसे, तीन नामजद

Delhi Crime News (आज समाज), नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में महिला सुरक्षा के सरकार के दावे एक बार फिर से उस समय खोखले साबित हुए जब दिनदहाड़े एक युवती पर एसिड अटैक कर दिया गया। इस एसिड अटैक के दौरान युवती ने बहादुरी दिखाते हुए अपना चेहरा अपने हाथों से छुपा लिया जिससे चेहरा तो बच गया लेकिन युवती के हाथ बुरी तरह से झुलस गए।

युवती को गंभीर हालत में दीपचंद बंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने युवती के बयान के आधार पर तीन युवकों को नामजद करते हुए उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस प्रवक्ता का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

बीए द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रही है पीड़िता

मुकुंदपुर निवासी 20 वर्षीय युवती पर रविवार को दिनदहाड़े एसिड फेंकने का मामला सामने आया है। पीड़िता को गंभीर हालत में दीपचंद बंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार, 26 अक्तूबर को दीपचंद बंधु अस्पताल से पुलिस को सूचना मिली कि एक युवती को एसिड बर्न इंजरी के साथ भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने पीड़िता से पूछताछ की।

पीड़िता ने बताया कि वह स्नातक द्वितीय वर्ष की नॉन-कॉलेज छात्रा है और अतिरिक्त कक्षा के लिए अशोक विहार स्थित लक्ष्मीबाई कॉलेज गई थी। जब वह कॉलेज की ओर पैदल जा रही थी, तभी उसके जानकार जितेंद्र, निवासी मुकुंदपुर, अपने दो साथियों ईशान और अरमान के साथ मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचा।

इस तरह दिया वारदात को अंजाम

पीड़िता के अनुसार, ईशान ने अरमान को एक बोतल थमाई, जिसके बाद अरमान ने उस पर तेजाब फेंक दिया। युवती ने चेहरा बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके दोनों हाथ बुरी तरह झुलस गए। हमले के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़िता ने यह भी खुलासा किया कि आरोपी जितेंद्र पिछले कुछ समय से उसका पीछा कर रहा था। करीब एक माह पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस भी हुई थी।

घटना की सूचना पर क्राइम टीम और एफएसएल टीम ने मौके का मुआयना किया। पुलिस ने पीड़िता के बयान और चोटों की प्रकृति के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।

