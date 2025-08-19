Achyut Potdar Death: नहीं रहे 3 इडियट्स के प्रोफेसर, 125 फिल्मों से दर्शकों का जीता दिल

Achyut Potdar Death, (आज समाज), नई दिल्ली: दिग्गज अभिनेता अच्युत पोतदार के निधन से मनोरंजन जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फ़िल्म ‘3 इडियट्स’ में प्रोफ़ेसर की यादगार भूमिका के लिए मशहूर इस मशहूर अभिनेता का 91 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन की खबर से फ़िल्म जगत और प्रशंसक बेहद दुखी हैं।

चार दशकों का एक शानदार करियर

अच्युत पोतदार ने चार दशकों से भी ज़्यादा के शानदार अभिनय करियर का आनंद लिया, जिसमें उन्होंने हिंदी, मराठी और अन्य क्षेत्रीय सिनेमा की 125 से ज़्यादा फ़िल्मों में काम किया। हालाँकि उन्हें ‘3 इडियट्स’ से व्यापक पहचान मिली, लेकिन उनकी बहुमुखी प्रतिभा और दमदार स्क्रीन उपस्थिति ने उन्हें इंडस्ट्री में एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया।

सेना और इंडियन ऑयल से सिनेमा तक

अभिनय की दुनिया में कदम रखने से पहले, पोतदार भारतीय सेना में कार्यरत थे और बाद में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ काम किया। 1980 के दशक में उन्होंने अभिनय की ओर रुख किया और टेलीविज़न से अपनी यात्रा शुरू की। उसके बाद, उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिल्मों और टीवी शोज़, दोनों में अपनी अमिट छाप छोड़ी।

अविस्मरणीय फ़िल्मोग्राफी

अपने पूरे करियर में, पोतदार ने कई प्रतिष्ठित फ़िल्मों में काम किया, जिनमें अर्ध सत्य, तेज़ाब, दिलवाले, वास्तव, परिणीता, लगे रहो मुन्ना भाई, दबंग और निश्चित रूप से, 3 इडियट्स शामिल हैं। हर भूमिका, चाहे वह कितनी भी बड़ी या छोटी क्यों न हो, उनकी विशिष्ट प्रामाणिकता और आकर्षण से भरपूर थी।

भारतीय सिनेमा के लिए एक अपूरणीय क्षति

मराठी टीवी चैनल स्टार प्रवाह ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिए उनके निधन की आधिकारिक पुष्टि की। उनका निधन न केवल उनके परिवार और प्रशंसकों के लिए एक व्यक्तिगत क्षति है, बल्कि भारतीय सिनेमा के लिए भी एक बड़ा झटका है। पोतदार को हमेशा अपने समय के सबसे समर्पित और शालीन अभिनेताओं में से एक के रूप में याद किया जाएगा।