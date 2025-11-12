Acerpure Nitro Z Series 100 inch QLED TV: Acer का धमाका! भारत में लॉन्च हुआ 100-इंच का TV

Acerpure Nitro Z Series 100 inch QLED TV: एसर ने भारत में आधिकारिक तौर पर अपना नया Acerpure Nitro Z सीरीज़ 100-इंच QLED टीवी लॉन्च कर दिया है। यह विशाल स्मार्ट टीवी Google TV पर चलता है, 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है

और डॉल्बी विज़न, HDR10 और डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट से लैस है। इस मॉडल में एक शक्तिशाली 60W स्पीकर सिस्टम, 3GB रैम, 32GB स्टोरेज और सिनेमाई दृश्य अनुभव के लिए एक बिल्कुल नया फिल्म मेकर मोड भी है।

एसर का 100-इंच QLED टीवी भारत में लॉन्च

Acerpure Nitro Z सीरीज़ में एक विशाल 100-इंच QLED पैनल है, जो जीवंत दृश्यों और बेहतरीन प्रदर्शन का वादा करता है। Google TV पर चलने वाला यह टीवी Google Play Store के माध्यम से अनगिनत ऐप्स तक पहुँच प्रदान करता है।

कीमत और उपलब्धता

Acerpure Nitro Z सीरीज़ के 100-इंच QLED टीवी की भारत में कीमत ₹2,59,999 है। Acer ने पुष्टि की है कि यह टीवी एक्सक्लूसिव तौर पर फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध होगा।

मुख्य विशेषताएँ

100-इंच QLED पैनल

144Hz रिफ्रेश रेट

400 निट्स ब्राइटनेस

Dolby Vision + HDR10 सपोर्ट

Google TV OS

3GB RAM + 32GB स्टोरेज

Dolby Atmos के साथ 60W ऑडियो आउटपुट

5-ट्वीटर स्पीकर सिस्टम

डुअल-बैंड वाई-फाई सपोर्ट

गेमर्स के लिए बेहतर

इस टीवी में ऑटो लो-लेटेंसी मोड (ALLM) और वेरिएबल रिफ्रेश रेट (VRR) जैसे फ़ीचर शामिल हैं, जो इसे अगली पीढ़ी के गेमिंग के लिए आदर्श बनाते हैं। यह MEMC (मोशन एस्टीमेशन, मोशन कम्पेंसेशन) को भी सपोर्ट करता है, जिससे मोशन ब्लर कम होता है और तेज़ गति वाले विज़ुअल बेहतर होते हैं।

सच्चे सिनेमाई आउटपुट के लिए फिल्म मेकर मोड

इसकी एक खासियत इसका नया फिल्म मेकर मोड है, जिसे निर्देशकों और रचनाकारों की इच्छानुसार फिल्में बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है – जिसमें वास्तविक रंग और सटीक पिक्चर सेटिंग्स शामिल हैं।

कनेक्टिविटी और डिज़ाइन

यह टीवी डुअल वाई-फाई सपोर्ट करता है, नए डिज़ाइन वाले रिमोट कंट्रोल के साथ आता है, और ऑडियो-विजुअल तकनीकों के अपने संयोजन की बदौलत घर पर एक इमर्सिव थिएटर जैसा अनुभव प्रदान करता है।

यह भी पढ़ें: Most Popular Non Veg Food: दुनिया में सबसे ज़्यादा किस जानवर का मांस खाया जाता है? जवाब जानकर आप रह जाएंगे आप हैरान