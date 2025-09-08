Delhi Breaking News : दिल्ली से बेशकीमती कलश चोरी का आरोपी हापुड़ से पकड़ा

Harpreet Singh
Delhi Breaking News : दिल्ली से बेशकीमती कलश चोरी का आरोपी हापुड़ से पकड़ा

दिल्ली क्राइम ब्रांच ने दो दिन में ही सुलझाई वारदात

Delhi Breaking News  (आज समाज), नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में लाल किले के सामने से कलश चोरी करने के आरोपी को दिल्ली क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी यह पता नहीं चल पाया है कि चोरी हुआ कलश भी बरामद कर लिया गया है अथवा नहीं। आरोपी की धरपकड़ के लिए दिल्ली पुलिस की दस टीमें धरपकड़ कर रहीं थी लेकिन इनपुट के आधार पर दिल्ली क्राइम ब्रांच ने आरोपी को हापुड़ से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी को हापुड़ से दिल्ली ला रही है। बताया गया कि आरोपी पर चोरी के पांच-छह पुराने मुकदमे दर्ज हैं। उत्तरी जिले की टीम भी इसको पकड़ने में लगी हुई थी।

कलश में यह बेशकीमती वस्तुएं शामिल हैं

दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि लाल किला परिसर में चल रहे एक जैन धार्मिक अनुष्ठान से कलश चोरी हुआ है। अधिकारियों के अनुसार यह रत्नजड़ित कलश है और इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। चोरी हुई वस्तुओं में लगभग 760 ग्राम वजन की एक बड़ी सोने की झारी, सोने से बना एक नारियल और हीरे, माणिक और पन्ने जड़ित एक छोटी झारी शामिल है।

सीसीटीवी में कैद हो गई थी संदिग्ध की तस्वीर

पुलिस ने बताया कि सिविल लाइंस निवासी कारोबारी सुधीर जैन हर रोज पूजा के लिए कीमती कलश लाते थे और पिछले मंगलवार को भी कलश लेकर पहुंचे थे। कलश मंच पर स्थापित कर दिया गया था। आयोजक और श्रद्धालु उनके स्वागत में व्यस्त थे और इसी बीच धोती-कुर्ता पहने एक संदिग्ध व्यक्ति ने मौके का फायदा उठाकर कलश छीन लिया और भाग गया। अधिकारियों ने बताया है कि संदिग्ध की गतिविधियां सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई हैं और उसकी पहचान कर ली गई है और जल्द उसकी गिरफ्तारी हो सकती है।

कई दिन से कार्यक्रम स्थल पर आ रहा था संदिग्ध

चोरी की शिकायत मिलने पर कोतवाली थाने में ई-एफआईआर दर्ज की गई। एसीपी शंकर बनर्जी की देखरेख में एक विशेष टीम का गठन किया गया। जांच में पता चला कि संदिग्ध कई दिन से कार्यक्रम स्थल पर आ रहा था और श्रद्धालुओं से मिलता-जुलता था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी हासिल की थी जिसमें संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधियां नजर आ रहीं थी।

