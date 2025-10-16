Navneet Chaturvedi: राज्यसभा नामांकन पत्रों पर जाली हस्ताक्षर करने का आरोप, लुधियाना में नवनीत चतुर्वेदी पर केस दर्ज

सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र से आम आदमी पार्टी विधायक अशोक कुमार पराशर ने पुलिस को दी शिकायत

Navneet Chaturvedi, (आज समाज), लुधियाना: पंजाब के लुधियाना में जनता पार्टी के अध्यक्ष नवनीत चतुर्वेदी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। लुधियाना में हलका सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र से आम आदमी पार्टी विधायक अशोक कुमार पराशर की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया। केस डिवीजन नंबर 2 पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। पराशर ने आरोप लगाया कि चतुवेर्दी ने उनके राज्यसभा नामांकन पत्रों पर जाली हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें उनके हस्ताक्षर भी शामिल हैं।

राज्यसभा उपचुनाव के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में किया था नामांकन

चतुर्वेदी पहले से ही सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों के बाद कई एफआईआर का सामना कर रहे हैं। उन्होंने 24 अक्टूबर को पंजाब में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्रों के दो सेट दाखिल किए थे।

फर्जी निकले हस्ताक्षर

पहले सेट जो 6 अक्टूबर को दाखिल किया गया था, उसमें उन्होंने 10 आप विधायकों को उनकी सहमति या हस्ताक्षर के बिना प्रस्तावक के रूप में सूचीबद्ध किया था। दूसरा सेट जो 13 अक्टूबर को दाखिल किया गया था। उसमें वही नाम थे, साथ ही हस्ताक्षर भी थे जो बाद में धोखाधड़ी साबित हुए।

नामांकन पत्र हुआ खारिज

जांच के दौरान, चुनाव अधिकारियों ने चतुर्वेदी के नामांकन पत्रों को खारिज कर दिया, क्योंकि उन्होंने सत्यापित किया कि विधायक पराशर सहित सभी 10 विधायकों के हस्ताक्षर जाली थे। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318 (4), 338, 336 (3) और 61 (2) के तहत दर्ज एफआईआर में इस बात पर जोर दिया गया है कि चतुर्वेदी के कृत्य चुनाव आयोग और जनता को गुमराह करने के जान बूझकर किए गए प्रयास थे, जो एक गंभीर आपराधिक अपराध है।

यह भी पढ़ें : पंजाब से पद्मश्री रजिंदर गुप्ता होंगे सातवें राज्य सभा सदस्य