Amritsar Crime News : अमृतसर में फायरिंग के आरोपी हथियारों सहित काबू

गिरफ्तार आरोपी अपने विदेशी हैंडलर केशव शिवाला के निर्देश पर कर रहे थे काम

Amritsar Crime News (आज समाज), अमृतसर : अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने जंडियाला गुरु में जबरन वसूली की कोशिश से जुड़ी गोलीबारी की घटना में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से एक विदेशी पिस्तौल बरामद की है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल आॅफ पुलिस (डीआईजी) बॉर्डर रेंज संदीप गोयल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रवि निवासी पंडोरी वडैच, उज्जवल हंस निवासी बटाला रोड अमृतसर के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, तीन अज्ञात बाइक सवार व्यक्तियों ने 6 नवंबर को जंडियाला गुरु स्थित एक प्रोविजनल स्टोर के मालिक को डराने और जबरन वसूली के लिए उसकी दुकान पर गोलियां चलाई थीं।

जग्गू भगवान पुरिया गैंग के सदस्य हैं आरोपी

डीआईजी संदीप गोयल ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्ति जग्गू भगवानपुरिया गैंग से जुड़े हुए हैं और वे अपने विदेशी हैंडलर केशव शिवाला के निदेर्शों पर काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कार्रवाई के दौरान एक आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, लेकिन पुलिस टीमों ने उसे काबू कर लिया। उन्होंने आगे कहा कि गोलीबारी की इस घटना में शामिल एक अन्य आरोपी की भी पहचान कर ली गई है और उसे पकड़ने के लिए पुलिस टीमें छापेमारी कर रही हैं।

अपराधियों के नेटवर्क को खंगाल रही पुलिस

सीनियर सुपरिंटेंडेंट आॅफ पुलिस (एसएसपी) अमृतसर ग्रामीण मनिंदर सिंह ने बताया कि घटना के तुरंत बाद डीएसपी (डी) गुरिंदर नागरा और डीएसपी इंदरजीत सिंह की अगुवाई में पुलिस टीमों ने जांच शुरू कर दी थी। प्राप्त जानकारी के आधार पर तेजी से कार्रवाई करते हुए थाना जंडियाला गुरु और मत्तेवाल की पुलिस टीमों ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से एक पिस्तौल भी बरामद की। एसएसपी ने कहा कि इस मामले में आरोपियों के आपराधिक नेटवर्क और अन्य संबंधों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

