Accused of Peculate : लाखों के गबन के आरोपित दो पुलिसकर्मियो की सेवा समाप्त : एसपी कुलदीप सिंह

Accused of Peculate : लाखों के गबन के आरोपित दोनों पुलिसकर्मियो की सेवा समाप्त : एसपी कुलदीप सिंह

एसपी कुलदीप सिंह।
  • पुलिस ने आरोपितों से रिकवर किए साढ़े नौ लाख रुपये, 23 लाख के गबन का आरोप

Jind News ,आज समाज , जींद। शहर थाना पुलिस ने सदर थाना मालखाना से लाखों रुपये की राशि तथा जेवरात हडपने के आरोपित दोनों बर्खास्त पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों की निशानदेही पर साढ़े नौ लाख रुपये की रिकवरी भी की है। दोनों पुलिसकर्मियों को अदालत में पेश किया गया। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

23 लाख रुपये की नगदी तथा जेवरात में से दो सोने की अंगूठी गायब

एसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि डीएसपी संदीप कुमार ने गत 19 सितंबर को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि सदर थाना के मालखाना में रखे माल मुकद्मों को निरीक्षण किया गया था। जिसमें पाया गया कि मालखाने से 23 लाख रुपये की नगदी तथा जेवरात में से दो सोने की अंगूठी गायब हैं। जिस पर उस अवधी के दौरान मालखाने के इंचार्ज हवलदार जोगेंद्र, सिपाही मजीद से  जवाब मांगा गया।

जो संतोषजनक जवाब नही दे पाए। राशि तथा जेवरात 20 मई 2022 से 18 जून 2025 तक राशि गायब हुई थी। जोकि 56 मुकद्मों का सामान था। शहर थाना पुलिस ने डीएसपी की शिकायत पर हवलदार जोगेंद्र तथा सिपाही मजीद के खिलाफ धोखाधड़ी, गबन का मामला दर्ज किया था।

दोनों आरोपितों को अदालत में किया पेश 

एसपी ने जांच में दोषी पाए जाने पर दोनों को बर्खास्त कर दिया था। शहर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जोगेंद्र तथा मजीद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपित जोगेंद्र की निशानदेही पर नौ लाख रुपये तथा मजीद की निशानदेही पर पचास हजार रुपये की रिकवरी की है। शहर थाना पुलिस ने दोनों आरोपितों को अदालत में पेश किया। जहां से अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

