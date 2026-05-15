Online Trading Fraud : ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर साढ़े पांच लाख ठगने का आरोपित गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपित के कब्जे से कमीशन के रूप में मिले 20 हजार किए बरामद

Online Trading Fraud(आज समाज नेटवर्क) जींद। साइबर थाना पुलिस टीम ने फर्जी ऑनलाइन निवेश करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित के पास से 20 हजार रुपये बरामद किए है। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है।साइबर थाना प्रभारी जगदीप सिंह ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि गांव धमतान साहिब निवासी राममेहर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसने यूट्यूब पर ऑनलाइन ट्रेडिंग से संबंधित एक विज्ञापन देखा था ।

ग्रुप में ट्रेडिंग के माध्यम से अधिक मुनाफा कमाने का लालच दिया

विज्ञापन पर क्लिक करने के बाद वह एक व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दिया गया। ग्रुप में ट्रेडिंग के माध्यम से अधिक मुनाफा कमाने का लालच दिया और उसके फोन में फिनवेव प्रो एप डाउनलोड करवा कर उसमें अकाउंट बनवाया। स्वयं को ट्रेडिंग विशेषज्ञ बताते हुए उसको विभिन्न बैंक खातों में निवेश राशि भेजने के लिए प्रेरित किया। उसने उनके झांसे में आकर अलग-अलग तिथियों में विभिन्न बैंक खातों में कुल पांच लाख 64 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए।

जब उसने अपने पैसे वापस निकालने का प्रयास किया तो निकासी नहीं हो सका। बाद में उसे ग्रुप से भी ब्लॉक कर दिया गया। पुलिस ने राममेहर की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने तकनीकी जांच व साक्ष्यों के आधार पर भोपाल मध्य प्रदेश निवासी मनीष को नियमानुसार गिरफ्तार कर लिया और उसको कमीशन के रुप में मिले 20 हजार रुपये बरामद किए हैं।

साइबर थाना प्रभारी जगदीप सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया, व्हाट्सअप ग्रुप, फर्जी ट्रेडिंग एप या ऑनलाइन निवेश योजनाओं के झांसे में आकर किसी भी अनजान व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर न करें। किसी भी निवेश से पहले संबंधित कंपनी अथवा व्यक्ति की वैधता की पूर्ण जांच अवश्य करें। यदि किसी प्रकार की साईबर धोखाधड़ी होती है तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर हैल्पलाइन नंबर 1930 अथवा साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाएं।

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