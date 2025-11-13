Moga Crime News : मोगा में आपराधिक वारदात को अंजाम देने से पहले ही आरोपी काबू

पकड़े गए चार आरोपियों से पुलिस ने बरामद किए तीन पेट्रोल बम, फरीदकोट के रहने वाले हैं सभी आरोपी

Moga Crime News (आज समाज), मोगा : मोगा पुलिस ने अहम सफलता हासिल करते हुए एक बड़ी वारदात को टाल दिया है। पुलिस ने चार संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया और तलाशी के दौरान आरोपियों से तीन पेट्रोल बम बरामद किए गए। यदि पुलिस थोड़ा सा भी चूक जाती तो आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने में सफल हो सकते थे।

फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि पुलिस जल्द ही इस पूरे मामले का पटाक्षेप करेगी। पुलिस को यह सफलता बाघापुराना में मिली। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी फरीदकोट जिले के रहने वाले हैं और दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर मोगा में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से आए थे।

हथियारों सहित लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे पकड़े

वहीं गत दिवस एजीटीएफ पंजाब ने एसएएस नगर पुलिस के साथ संयुक्त अभियान के दौरान अंबाला-डेरा बस्सी हाईवे के घग्गर पुल पर हुई गोलीबारी के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के विदेशी गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों से जुड़े दो गुर्गों को गिरफ्तार कर बड़ी गैंगस्टर साजिश को नाकाम कर दिया है। आरोपियों की पहचान मोहाली के मोटेमाजरा निवासी शरणजीत सिंह, जो वर्तमान में टंगौरी (मोहाली) में रह रहा था, और अमन कुमार निवासी खिजरगढ़, जीरकपुर (मोहाली) के रूप में हुई है। पुलिस टीमों ने उनके कब्जे से दो .32 बोर की पिस्तौलें और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इसके अलावा उनका बजाज डिस्कवर मोटरसाइकिल, जिस पर वे सवार थे, भी जब्त कर लिया गया है।

आपरोपियों का रहा है आपराधिक रिकॉर्ड

इस संबंधी जानकारी देते हुए डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि दोनों आरोपी पिछले महीने राजपुरा में हुई गोलीबारी की वारदात में शामिल थे। उन्होंने कहा कि गोल्डी ढिल्लों ने उक्त आरोपियों को पंजाब में एक कारोबारी को निशाना बनाने का कार्य सौंपा था।

