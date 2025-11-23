Accord Hospital Faridabad : एकॉर्ड अस्पताल में जनप्रतिनिधियों का सम्मान, स्वास्थ्य साझेदारी की नई शुरुआत

Accord Hospital Faridabad, , आज समाज, फरीदाबाद। एकॉर्ड सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल में शहर के जनप्रतिनिधियों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के बीच संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अस्पताल प्रबंधन ने समाज और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से लोगों तक उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई।

इस अवसर पर वरिष्ठ बीजेपी नेता अमन नागर, वरिष्ठ बीजेपी नेता एवं पूर्व नगर निगम पार्षद जितेंद्र भड़ाना, बीजेपी जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा अजय प्रताप भड़ाना, नगर निगम पार्षद वार्ड नं. 26 लाल मिश्रा और नगर निगम पार्षद वार्ड नं. 25 सुमंत चंदेल का अस्पताल प्रबंधन की ओर से सम्मान किया गया।

मरीजों की प्राथमिकता और सेवा के सिद्धांत पर काम

अस्पताल चेयरमैन डॉ. जितेंद्र कुमार, डॉ. रोहित गुप्ता और डॉ. सुनील नागर की तरफ से सभी प्रतिनिधियों को शॉल व स्मृति चिह्न भेंट कर स्वागत किया गया। अस्पताल चेयरमैन डॉ. जितेंद्र ने कहा कि एकॉर्ड सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल हमेशा से मरीजों की प्राथमिकता और सेवा के सिद्धांत पर काम करता आया है। न्यूरोलॉजी विभाग के चेयरमैन डॉ. रोहित गुप्ता ने बताया कि अस्पताल में विशेष रूप से ब्रेन स्ट्रोक, नसों की बीमारियों, मिर्गी, पार्किंसन्स, रीढ़ की हड्डी और न्यूरो ट्रॉमा के लिए अत्याधुनिक तकनीक और अनुभवी विशेषज्ञ उपलब्ध हैं।

