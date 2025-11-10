Ghaziabad Expressway Accident : गाजियाबाद एक्सप्रेसवे पर हादसा, दो की मौत, 16 घायल

By
Harpreet Singh
-
0
62
Ghaziabad Expressway Accident : गाजियाबाद एक्सप्रेसवे पर हादसा, दो की मौत, 16 घायल
Ghaziabad Expressway Accident : गाजियाबाद एक्सप्रेसवे पर हादसा, दो की मौत, 16 घायल

पश्चिमी बंगाल के थे सभी श्रद्धालु, मूर्ति विसर्जन के बाद लौट रहे थे वापस

Ghaziabad Expressway Accident (आज समाज), नोएडा : पश्चिम बंगाल के निवासी उस समय हादसे का शिकार हो गए जब वे हिंडन में काली मां की मूर्ति विसर्जित कर घर लौट रहे थे। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई जबकि 16 अन्य घायल हुए हैं। इनमें से कुछ को गंभीर चोट आई है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस व अन्य बचाव टीमें मौके पर पहुंची और घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। जहां घायलों को उपचार चल रहा है।

 पुल की रेलिंग से टकराया वाहन, 20 फीट नीचे गिरे लोग

हिंडन पुल व फरीदाबाद-नोएडा-गाजियाबाद एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले ब्रिज रोड पर रविवार शाम श्रद्धालुओं से भरा वाहन रेलिंग से टकराकर पलट गया। इसमें बैठे छह लोग उछलकर पुल से नीचे गिर गए। हादसे में रंजीत और वासुदेव की मौत हो गई। 16 घायल हैं। सभी हिंडन में मूर्ति विसर्जित कर लौट रहे थे। हिंडन पुल और एफएनजी एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले ब्रिज रोड पर रविवार शाम श्रद्धालुओं से भरा वाहन रेलिंग से टकरा गया। इसमें बैठे छह लोग उछलकर 20 फीट नीचे गिर गए। कई लोग पिकअप के नीचे दब गए। दुर्घटना में रंजीत (55) और वासुदेव (42) की मौत हो गई। 16 अन्य लोग घायल हैं, चार के हाथ-पैर टूट गए हैं।

यह बताया जा रहा हादसे का कारण

पुलिस के मुताबिक, मूलरूप से पश्चिम बंगाल के निवासी सभी लोग हिंडन में काली मां की मूर्ति विसर्जित कर घर लौट रहे थे। रविवार शाम पिकअप बिसरख पुल पार करके एफएनजी एक्सप्रेसवे की तरफ आ रहा था। इस दौरान दूसरी तरफ से विपरीत दिशा में वाहन आ गया। इससे पिकअप बेकाबू होकर पुल की रेलिंग से टकरा गया। एसीपी ट्विंकल जैन ने बताया कि पुलिस टीम ने घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया है।

एक सप्ताह में दूसरा बड़ा हादसा

ज्ञात रहे कि श्रद्धालुओं के साथ यह एक सप्ताह में दूसरा हादसा है। इससे पहले पांच नवंबर को उत्तर प्रदेश के मिजार्पुर जिले में आठ श्रद्धालुओं की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। हादसे का शिकार सभी श्रद्धालू कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। वे चुनार रेलवे स्टेशन पर सुबह करीब 9.15 बजे ट्रेन गोमो प्रयागराज एक्सप्रेस से उतरकर गलत दिशा से रेलवे लाइन पार कर रहे थे और इसी बीच हावड़ा-कालका मेल की चपेट में आ गए। कालका मेल प्लेटफार्म नंबर तीन से गुजर रही थी। इस हादसे में आठ श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। मरने वालों में सभी महिलाएं थी।

ये भी पढ़ें : SpiceJet plane emergency landing : मुंबई से कोलकाता जा रहे विमान के इंजन में आई खराबी