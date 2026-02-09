UP Accident News : गंगा एक्सप्रेस-वे पर हादसा, चार की मौत

By
Harpreet Singh
-
0
71
UP Accident News : गंगा एक्सप्रेस-वे पर हादसा, चार की मौत
UP Accident News : गंगा एक्सप्रेस-वे पर हादसा, चार की मौत

पैदल जा रहे सात लोगों को तेज रफ्तार ने कुचला

UP Accident News  (आज समाज), रायबरेली । उत्तरप्रदेश में गत रात्रि गंगा एक्सप्रेस वे पर हुए एक दर्दनाक हादसे में चार लोगों की मौत हो गई जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार कार चालक ने अपना नियंत्रण खोते हुए एक्सप्रेस वे पर पैदल जा रहे सात लोगों को कुचल दिया।

हादसा इतना दर्दनाक था कि चार लोगों की मौत हो गई जबकि तीन अन्य जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। हादसे के बाद कार भी क्षतिग्रस्त हो गई और चालक कार को मौके पर ही छोड़कर फरार होने में कामयाब रहा। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने कार को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है।

सुलतानपुर जनौली के पास हुआ हादसा

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा सुलतानपुर जनौली के पास हुआ है। जगतपुर के कोडर निवासी रिया पटेल, प्रिया पटेल, हिमांशी, शालिनी, रश्मि, साधना व महिला आसमा चूली गांव में आयोजित भंडारे में शामिल होने गई थी। वहां से सभी लोग पैदल लौट रही थी। सुलतानपुर जनौली के पास गंगा एक्सप्रेस-वे पर पीछे से आ रही तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने उन्हें रौंद दिया। हादसे में हिमांशी व शालिनी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों को जगतपुर सीएचसी व जिला अस्पताल ले जाया गया।

जिला अस्पताल में उपचार के दौरान आसमा व रश्मि ने भी दम तोड़ दिया। शेष तीनों का इलाज चल रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही जानकारी होते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर एकत्रित हो गए। अपर पुलिस अधीक्षक भी घटना स्थल पर पहुंचे। काफी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए और जगतपुर-डलमऊ रोड पर जाम लग गया।

घंटों जाम में फंसे रहे वाहन

बताया जा रहा है कि लक्ष्मणपुर रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के कारण जगतपुर-डलमऊ मार्ग पर जाम लग गया। करीब दो किमी तक वाहनों की कतार लगी रही। जिसके कारण घटना स्थल से सीएचसी तक दूसरी एंबुलेंस नहीं पहुंच सकी तो घायलों को अन्य वाहन से जिला अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान जाम खुलवाने को लेकर पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी।

ये भी पढ़ें : Japan PM Election : सनाए ताकाइची दोबारा जापान की प्रधानमंत्री बनी