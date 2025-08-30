Accident In Bhiwani : भिवानी भीषण सड़क हादसा: बाप-बेटे समेत 3 की मौत, 2 गंभीर घायल

ग्रामीणों ने अस्पताल परिसर में जोरदार नारेबाजी कर डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जांच की मांग

Accident In Bhiwani(आज समाज) भिवानी। भिवानी जिले के लोहारू रोड स्थित हालुवास मोड़ पर शुक्रवार रात हुए भीषण सड़क हादसे ने देवसर गांव को शोकाकुल कर दिया। एक तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक और ई-रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें पिता-पुत्र सहित तीन लोगों की मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

रमेश की मौत की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने अस्पताल परिसर में जोरदार नारेबाजी की और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। इस दौरान गांव के सरपंच संजय देवसरिया, माकपा नेता कामरेड ओमप्रकाश, जिला पार्षद प्रतिनिधि मोनू देवसर, युवा गोपाल और मजदूर नेता सुखदेव पालवास भी ग्रामीणों के साथ मौजूद रहे।

बोलेरो ने बाइक और ई-रिक्शा को जोरदार टक्कर मारी

जानकारी के अनुसार देवसर निवासी विनोद (40) अपने बेटे लवप्रीत (13) के साथ बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान गांव के ही रमेश, राकेश और कृष्ण ई-रिक्शा से जा रहे थे। अचानक पीछे से आ रही बोलेरो ने बाइक और ई-रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी।

हादसे में विनोद और लवप्रीत की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल रमेश को जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। वहीं राकेश और कृष्ण का इलाज जारी है, जिनमें से एक को रोहतक पीजीआईएमएस रेफर किया गया है।

ग्रामीणों ने अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन कर हंगामा किया

मृतक रमेश के परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि रमेश पूरी रात दर्द से तड़पता रहा लेकिन समय पर उचित इलाज न मिलने से उसने दम तोड़ दिया। इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन कर हंगामा किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे डीएसपी अनूप कुमार ने बताया कि हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है। िसिवल सर्जन डा रधवीर शांडिल्य ने बताया कि ग्रामीणों के आरोपों की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड गठित कर दिया गया है।

जुई थाना प्रभारी एसएचओ सुनील कुमार ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मृतकों के परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और दोषी बोलेरो चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

हादसे में तीन लोगों की मौत हुई

वहीं डीएसपी अनूप कुमार ने बताया कि हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि अस्पताल प्रशासन पर लगे आरोपों के खिलाफ भी जांच शुरू कर दी गई है। इसके लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है और यदि डॉक्टरों की लापरवाही साबित होती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

