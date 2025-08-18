AC Water Leakage: AC लीक हो रहा है? जानें ये आसान जुगाड़, चुटकियों में होगा ठीक

AC Water Leakage: आज समाज, नई दिल्ली: देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बढ़ती नमी के कारण, लोग राहत पाने के लिए अपने एसी को ड्राई मोड पर स्विच कर रहे हैं। लेकिन अक्सर, इससे एक परेशान करने वाली समस्या पैदा हो जाती है। एसी यूनिट से पानी टपकना।

अगर आप भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो चिंता न करें! यह दिखने में जितना जटिल (या महंगा) लगता है, उतना है नहीं। दरअसल, ज़्यादातर मामलों में, इस समस्या को घर पर ही बिना एक भी रुपया खर्च किए ठीक किया जा सकता है। आइए इसे समझते हैं…

एसी से पानी क्यों लीक होता है?

ब्लॉक्ड ड्रेन पाइप: सबसे बड़ा कारण। जब गंदगी या धूल ड्रेनेज पाइप को जाम कर देती है, तो पानी का कोई निकास नहीं होता और वह कमरे के अंदर टपकने लगता है।

चोक्ड एयर फ़िल्टर: धूल से भरे फ़िल्टर हवा के प्रवाह को रोक देते हैं, जिससे पानी जमा होकर टपकने लगता है।

कम गैस प्रेशर: रेफ्रिजरेंट का कम स्तर कूलिंग कॉइल को जमा सकता है। जब बर्फ पिघलती है, तो पानी लीक होने लगता है।

गलत इंस्टॉलेशन/कोण: अगर एसी सही कोण पर नहीं लगाया गया है, तो पानी ठीक से नहीं निकल पाता और टपकने लगता है।

इसे आसानी से कैसे ठीक करें

ड्रेन पाइप साफ़ करें – सुनिश्चित करें कि पानी आसानी से निकल रहा है।

एयर फ़िल्टर धोएँ – रुकावटों से बचने के लिए इसे महीने में कम से कम एक बार साफ़ करें।

गैस लेवल की जाँच करें – अगर आपको लगता है कि गैस कम है, तो सर्विसिंग के लिए किसी तकनीशियन को बुलाएँ।

इंस्टॉलेशन एंगल सही करें – उचित जल निकासी के लिए एसी को थोड़ा पीछे की ओर झुका होना चाहिए।

एक त्वरित DIY हैक

अगर आपको लगता है कि आपका एसी थोड़ा एक तरफ झुका हुआ है, तो आप एक आसान तरीका आज़मा सकते हैं: मोटे कागज़ के एक टुकड़े को मोड़कर उस हुक या सपोर्ट पर रखें जहाँ एसी लगा है। कोण सही होने तक एडजस्ट करें। कई मामलों में, यह त्वरित उपाय लीकेज को तुरंत बंद कर देता है।