Albendazole tablets given to 7 lakh children : जिले मं लगभग 7 लाख बच्चों को खिलाई एल्बेंडाजोल की गोली

नेशनल डीवॉर्मिंग डे पर फरीदाबाद समेत पूरे हरियाणा में बच्चों को खिलाई गई कृमिनाशक दवा

Faridabad News(आज समाज नेटवर्क) फरीदाबाद। हरियाणा में नेशनल डीवॉर्मिंग डे मनाया गया। इस अवसर पर सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों में 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई गई।जानकारी देते हुए डॉ गजेंद्र अधाना ने बताया कि में फरीदाबाद जिले में स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से यह अभियान सफलतापूर्वक चलाया गया। जिसमें ग्रामीण अंचल के राजकीय स्कूल में यह अभियान तेजी से चलाया गया। जिसमें जिले भर में लगभग 7,01,000 (सात लाख एक हज़ार) बच्चों को दवा दी गई। कृमि संक्रमण से बच्चों में खून की कमी, कुपोषण, थकान, और पढ़ाई-लिखाई में कमी जैसी समस्याएं आती हैं।

इन समस्याओं से बचाव के लिए हरियाणा सरकार स्वास्थ्य विभाग द्वारा कृमि मुक्त हरियाणा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत वर्ष में दो बार बच्चों को गोली दी जाती है। इस कार्यक्रम में उद्देश्य के बारे में बताते हुए डॉ सरोज ने कहा कि जिसका उद्देश्य है कि हर बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे ताकि पढ़ाई और खेल-कूद में बेहतर प्रदर्शन कर सके। बच्चों को गोली हमेशा भोजन के बाद ही दी जाती है। जिन बच्चों को पहले से दवा चल रही हो या जिसको दौरे की समस्या हो, उन्हें यह गोली नहीं दी जाती। इस कड़ी में डाक्टर्स टीम ने स्कूल शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मिलकर अभियान को सफल बनाया। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने अपील की है कि सभी अभिभावक इस अभियान में सहयोग करें और सुनिश्चित करें कि कोई भी बच्चा कृमिनाशक दवा लेने से वंचित न रहे।

