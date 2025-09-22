Asia Cup 2025 Ind vs Pak : भारत की जीत में चमके अभिषेक, गिल

दोनों ने की शतकीय ओपनिंग, भारत ने पाकिस्तान को दूसरी बार दी आसानी से मात

Asia Cup 2025 Ind vs Pak (आज समाज), खेल डेस्क : एशिया कप 2025 में भारतीय टीम का विजय अभियान जारी है। भारत अभी तक इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी है। इतना ही नहीं भारत ने एक ही टूर्नामेंट में आठ दिन के अंदर लगातार दूसरी बार पाकिस्तान को आसानी से हरा दिया। भारत की इस जीत में उसके सलामी बल्लेबाजों का विशेष योगदान रहा।

इसमें अभिषेक शर्मा व शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की जिससे टीम इंडिया ने जीत के लिए मिले 172 रन के लक्ष्य को मात्र चार विकेट खोकर 18.4 ओवर में हासिल कर लिया। भारत के लिए अभिषेक ने शानदार बल्लेबाजी की और 39 गेंदों पर छह चौकों और पांच छक्कों की मदद से 74 रन बनाए। उन्होंने गिल के साथ पहले विकेट के लिए 105 रनों की साझेदारी की। मौजूदा टूनार्मेंट में किसी भी टीम के लिए किसी भी विकेट के लिए पहली 100+ साझेदारी है।

भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी

इससे पहले भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की लेकिन फील्डर्स का साथ उन्हें नहीं मिला। भारतीय फील्डर्स ने शुरुआती ओवरों में ही आसान कैच छोड़े जिसका फायदा उठाते हुए पाकिस्तान की टीम ने तेजी से रन बटोरे। हालांकि बाद में भारतीय गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी की और पाकिस्तान को 171 रन के स्कोर पर रोक दिया।

भारत ने पिछले सात मैच में पाकिस्तान को लगातार हराया

इस जीत के साथ ही भारत का पाकिस्तान के खिलाफ जीत का ग्राफ और भी ज्यादा अच्छा हो गया है। भारत ने एशिया कप के सुपर चार चरण में पाकिस्तान को छह विकेट से और ग्रुप चरण में सात विकेट से हराया। इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में टीम ने छह विकेट से दर्ज की थी, जबकि पिछले साल टी20 विश्व कप में चिर प्रतिद्वंद्वी टीम को छह रन से शिकस्त दी थी।

वनडे विश्व कप 2023 में भी पाकिस्तान को भारत से सात विकेट से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि इससे पहले एशिया कप 2023 में भारत ने 228 रनों से जीत दर्ज की थी। इतना ही नहीं टी20 विश्व कप 2022 में जब भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने थी तो भारत चार विकेट से इस मैच को अपने नाम करने में सफल रहा था।

ये भी पढ़ें : Rishabh Pant Returns : वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज से कमबैक करेंगे ऋषभ पंत