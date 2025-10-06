सालों बाद टूटा Abhishek Bajaj का सब्र! बोले- ‘जिसे दिल से चाहा, वही निकली फेम डिगर’ 

Abhishek Bajaj: रियलिटी शो बिग बॉस 19 में नज़र आ रहे अभिनेता अभिषेक बजाज ने आखिरकार अपनी असफल शादी और अपनी पूर्व पत्नी आकांक्षा जिंदल द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में खुलकर बात की है। दोनों ने 2017 में शादी की थी, लेकिन दो साल बाद ही, 2019 में, अलग हो गए।

हाल ही में, आकांक्षा ने बिग बॉस के घर में आने के बाद अभिषेक पर धोखाधड़ी और अन्य गंभीर आरोप लगाए थे। इसके जवाब में, अभिषेक की टीम ने शो में आने से पहले अभिनेता द्वारा लिखा गया एक भावुक नोट जारी किया है – और यह अब सुर्खियाँ बटोर रहा है।

अभिषेक बजाज ने अपनी पूर्व पत्नी को “प्रसिद्धि की भूखी” बताया

रिपोर्ट अनुसार, नोट में लिखा है, “मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, लेकिन अपनी टीम की सलाह पर, मुझे लगता है कि यह मेरी मानसिक शांति और सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, खासकर जब मैं बिग बॉस के घर में हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे अतीत को मेरे वर्तमान में घसीटा जाएगा। सालों की खामोशी और अलगाव के बाद, यह देखकर बहुत दुख होता है कि वही “प्रसिद्धि की भूखी” जिसे मैं कभी दिल से प्यार करता था, कुछ पल की प्रसिद्धि के लिए मेरी छवि और प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश कर रही है।”

अभिनेता ने आकांक्षा के आरोपों का जवाब दिया

अभिषेक ने आगे कहा, “अपने जीवन के उस बुरे दौर से उबरने और अपनी शर्तों पर अपना करियर फिर से बनाने के लिए मुझे बहुत साहस और ताकत की ज़रूरत पड़ी। मैंने जो भी कदम उठाया है, वह ईमानदारी और कड़ी मेहनत से उठाया गया है। इस पर इतने घटिया और अपमानजनक तरीके से सवाल या हमला होते देखना वाकई दर्दनाक और अनुचित है।”

अभिषेक का प्रशंसकों और मीडिया से हार्दिक अनुरोध

अभिनेता ने अपने नोट के अंत में एक विनम्र अपील करते हुए कहा, “मैं मीडिया और दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि कृपया किसी के चरित्र को बदनाम करने के लिए किए गए निराधार प्रयासों को जगह या महत्व न दें। आइए, खबरों के नाम पर नकारात्मकता को बढ़ावा न दें—खासकर तब जब मैं अपना बचाव करने के लिए बाहर नहीं हूँ।”